Courtois, el beneficiado de la pandemia: de "no parar ni a los taxis" a Zamora en 10 meses

“¿Sabéis cuál ha sido el mejor partido de Courtois? El de ayer, porque no jugó”.

Sin golpe de caja, bombo y platillo que invitase a reír, Josep Pedrerol resumió con este chiste la situación de Thibaut Courtois allá por el mes de octubre. Unos días después de sentirse indispuesto durante el partido contra el Brujas, el portero belga se había perdido el duelo de la primera vuelta ante el Granada, el mismo rival ante el que este lunes rompió su extraordinaria racha sin encajar un gol: 506 minutos, la mejor de esta Liga. Además, ningún otro portero del Real Madrid había dejado tantas veces —18 hasta ahora— la puerta a cero en un mismo campeonato desde que Paco Buyo —ahora tertuliano de Pedrerol— lo hiciera en la 1994/95. Y el próximo domingo conquistará el Trofeo Zamora, algo que el Bernabéu no celebra desde que Iker Casillas lo hizo en la 2007/08.

Con Courtois, ahora no se hacen chistes. Se le destaca como una de las claves del posible alirón blanco, junto con la solidez defensiva del equipo, y se le eleva a la altura de los mejores porteros del mundo en la actualidad —principalmente Ter Stegen y Oblak— y en tiempos pasados —Casillas—.

“Courtois ha dado al Madrid esa parada que daba Casillas en su momento a los equipos, ese plus”. [Manolo Lama / 'El partidazo de COPE']

“Courtois está apareciendo cuando tiene que aparecer”. [Paco González / 'El partidazo de COPE']

“Este Courtois es el Courtois del Mundial”. [Tomás Guasch / 'El partidazo de COPE']

“Courtois está siendo determinante. Dice Valdano que está parando poco pero que son paradas que dan puntos”. [José Ramón de la Morena / 'El transistor', Onda Cero]

“Es un portero de equipo grande, portero que da puntos. Cuando el Barça ha ganado ligas, Ter Stegen le ha dado muchos puntos, y este año Courtois se los está dando al Madrid, sobre todo en los últimos partidos”. [Enrique Ortego / 'El transistor', Onda Cero]

El principal problema de la portería es que hay un portero que no las para

“[En la reanudación de la Liga] ha estado muy bien Courtois, que en su día suscitó alguna duda y ha crecido bastante. Ha sido decisivo. Igual que al Atleti no le falta la parada diaria de Oblak, al Madrid no le falta la de Courtois”. [Roberto Palomar / Radio Marca]

Como se ve, en los últimos días, más de un periodista ha empezado a arrepentirse de lo que diagnosticó en otoño:

“Quiero ajustar una cuenta pendiente que tengo conmigo mismo. Al mismo tiempo que dije al principio que Courtois era invisible, porque consideraba que lo era y creo que era así, ahora tengo que decir que posiblemente es el portero más en forma de la Liga y ha sido clave en las victorias. Hay que ser justo con esto”. [Julio Pulido / 'El larguero', Cadena SER]

“A Courtois le dijimos de todo. Queríamos poner a Areola antes que a Courtois. Tiene un mérito desmedido. Va a ganar la Liga, va a ganar el Zamora y con una educación exquisita, hablando en el campo con todo lo que ha aguantado y todo lo que se ha dicho de él”. [Antón Meana / 'El larguero', Cadena SER]

Courtois (d), Casemiro (c) y Sergio Ramos celebran la victoria ante el Athletic de Bilbao. (EFE)

¿Qué se ha “dicho de él” exactamente?

“Me han criticado bastante, el año pasado y a principio de temporada”, recordaba el propio Courtois este lunes en Movistar+. Sobre todo, tras el mencionado partido en la Champions League contra sus paisanos del Brujas. Fue sustituido en el descanso por una gastroenteritis aguda, según el parte médico oficial. Varios medios aseguraron que en realidad había sufrido un cuadro de ansiedad, punto que el club desmintió. Tras aquel preocupante empate (2-2) se dijo todo lo contrario que ahora: que Courtois no estaba a la altura de los mejores y que no ganaba puntos. El diario ‘As’ no solo le colgó la etiqueta de “portero menguante” y de “transparente”, sino que le dio por “sentenciado”. Varios periodistas le auguraron un futuro muy negro en el Bernabéu.

“Courtois lo tiene muy complicado. Como diría un castizo, mal pelaje tiene el asunto”. [Pipi Estrada / Radio Marca]

“Courtois vino como un portero que ganaba partidos. Ese Courtois no ha aparecido ni un día”. [Tomás Roncero / 'El chiringuito de jugones', Mega]

Courtois vino como un portero que ganaba partidos. Ese Courtois no ha aparecido ni un día

“¿Cuántos puntos ha salvado Courtois para el Real Madrid? La respuesta es ninguno, y eso le convierte en un portero invisible, intrascendente, sin ninguna incidencia en el resultado de su equipo”. [Julio Pulido / Nius]

“El principal problema de la portería es que hay un portero que no las para”. [Antón Meana / 'El larguero', Cadena SER]

“Hay que preguntarse por qué el Madrid tiene un portero que no para una”. [Edu Aguirre / 'El chiringuito de jugones', Mega]

“La sensación es que, cada vez que el rival tira, es medio gol. (...) A otros porteros del Real Madrid se les ha aguantado menos que a Courtois. Se le ha tenido cariño, mimo, crítica constructiva… Pero no aparece. ¡Es que no para ni una!”. [Felipe del Campo / 'El golazo de la mañana', Gol]

“Hay preocupación. (...) El portero del Real Madrid tiene que salvar partidos”. [Nacho Peña / 'El golazo de la mañana', Gol]

Cuando Courtois se salta la regla de oro de Alfredo Di Stéfano y 'araña' al Barcelona Ulises Sánchez-Flor El belga saca pecho y habla del favoritismo del Real Madrid si se pueden disputar las once jornadas de Liga. Es un arma de doble filo. En el vestuario del Barcelona puede servir de motivación

“Aquí nadie está matando a Courtois, es que Courtois no para ni los taxis. Desde que es portero del Real Madrid, en los partidos grandes, salvo alguna excepción, cuando te tiran dos, te meten dos. Si te tiran uno, te meten uno. Si te tiran tres, te meten tres...” [Antonio Romero / Cadena SER]

“El portero [que debió fichar el Real Madrid] era Kepa, no Courtois ni Lunin”. [Tomás Guasch / 'El partidazo de COPE']

El ángel (mal) caído

Varios tertulianos coincidieron en señalar que Courtois había “caído mal” entre la afición madridista. El público del Bernabéu le había silbado durante el partido contra el Brujas y en las encuestas planteadas por distintos medios de comunicación —en las que, bien es cierto, puede votar cualquiera, sea madridista o no— arrasaba la súbita legión de fans de Alphonse Areola, el guardameta que el PSG cedió como parche por un año tras llevarse a Keylor Navas poco antes del cierre del mercado.

“El Madrid tiene problema añadido en la portería, un problema gravísimo: Courtois, desde que llegó al Madrid, no se siente cómodo. Parece un pollito. Ha caído mal”. [Cristina Cubero / 'Estudio estadio', Teledeporte]

“El jugador más cuestionado en este momento es Courtois. (...) Nadie quiere a Courtois. Los jugadores querían a Keylor Navas, antes la junta quiso a Kepa Arrizabalaga y la situación es insostenible. Creo que lo va a pasar muy mal a partir de ahora en el Santiago Bernabéu. (...) El madridismo no quiere a Courtois, la gente no le quiere. (...) Va a jugar el otro [Areola]. Courtois, el chaval, no va a aguantar la presión del Bernabéu”. [Roberto Gómez / 'Estudio estadio', Teledeporte]

Courtois (i) encaja el primer gol del Manchester City en la ida de octavos de final de la Champions. (EFE)

“¿Qué le pasa a Courtois, que la gente no acaba de sentirle como propio y de cogerle cariño?” [Josep Pedrerol / 'El chiringuito de jugones', Mega]

“A Courtois se le ve en su lenguaje corporal y en la cara que le está empezando a pesar la situación”. [Paul Tenorio / Radio Marca]

“Que te quede bien el traje en el Real Madrid no es una cuestión de índole estética sino de actitud y de cómo te vean los demás. Sobre todo, de cómo te vea el Bernabéu. Y está claro que a Courtois no le queda bien el traje. (...) Tradicionalmente, el portero del Real Madrid, el buen portero del Real Madrid, de toda la vida, ha respondido a un arquetipo indiscutible: tiene que ser un milagrero. (...) Ninguna de estas virtudes, que nada tienen que ver con el aspecto técnico o con ser un porterazo, acompañan a Courtois y a su triste figura. Habrá hecho paradas de mérito. Paradones. Pero nadie las recuerda. Se recuerda su invisibilidad. Su transparencia”. [Roberto Palomar / 'Marca']

A Courtois se le está poniendo una cara de De Gea…

“Yo creo que al Bernabéu no le gusta que a la gente le guarden el sitio. Y da la sensación que Courtois va a ser portero del Real Madrid le metan los goles que le metan”. [Antón Meana / 'El larguero', Cadena SER]

“Si se va Courtois, la gente dirá: ‘El belga aquel… ¿cómo se llamaba?” [Josep Pedrerol / 'El chiringuito de jugones', Mega]

“El público mira al portero porque el portero no para”. [Miguel Serrano / Radio Marca]

“Courtois está señalado por el público. Síndrome De Gea. Recuerda un poco a lo que le pasa a David en la Selección. No creo que se le haya olvidado parar, pero desde que llegó no ha sido decisivo. Posiblemente no ha cometido ningún error clamoroso pero da la sensación de que en muchos goles puede hacer algo más”. [Miguel Ángel Toribio / Radio Marca]

“A Courtois se le está poniendo una cara de De Gea…” [Antón Meana / 'El larguero', Cadena SER]

A muchos opinadores les dio también por explicar la situación apelando a un concepto intangible: Courtois no tenía “ángel”. Y eso, por lo visto, no tenía solución.

“Sinceramente, me parece difícil que se reconduzca la situación, en el momento en el que le veo. Es un gran portero pero hay jugadores que tienen ángel y jugadores que no lo tienen, y Courtois en este momento, por lo que sea, no tiene ángel”. [Nacho Peña / 'El golazo de la mañana', Gol]

La red de Thibaut Courtois y por qué se habla en el Real Madrid de tener el 'culo apretado' Ulises Sánchez-Flor En el Real Madrid están convencidos de que pueden ganar la Liga si son capaces de superarse como un equipo compacto y sin despistes en defensa y Courtois mantiene su alto nivel

“Courtois no tiene culpa, pero no tiene ángel”. [Paco González / 'El partidazo de COPE']

“Lo más importante en un portero es tener ángel. Y, por lo que sea, Courtois en el Bernabéu, en el Madrid, no lo está teniendo”. [Aritz Gabilondo / 'El golazo de la mañana', Gol]

“Para mí Courtois tiene falta de confianza y, a lo mejor, una falta de ángel”. [Guillermo Uzquiano / 'El partidazo de COPE']

“Igual que el Santo [Iker Casillas] las paraba todas, este es el ángel caído”. [Manolo Lama / 'El partidazo de COPE']

“Courtois no tiene ángel. Ése que se le exige, casi por contrato, a un portero del Real Madrid. [...] Ha tocado fondo”. [Carlos Forjanes / 'As']

Los repentinos fans de Keylor y Areola

De repente, el nombre de Keylor Navas reapareció con más fuerza que nunca. El portero costarricense, traspasado un mes antes al PSG, no fue precisamente el ojito derecho de los periodistas durante sus años en Madrid. Al contrario, la prensa insistía en que al equipo le faltaba un portero ‘top’, y se animaba a Florentino Pérez a apostar por De Gea (ser español siempre es un plus) o por el propio Courtois, entonces en el Chelsea. S0lo en los momentos más bajos del belga emergió de nuevo Keylor como objeto de un cariño inusitado:

“Algunos aficionados ven a Courtois como alguien que ha usurpado un lugar que Keylor Navas se había ganado por méritos propios. Entonces dicen: ‘¡Joé, macho! ¡Con lo que paraba Keylor, se lo han ‘limpiao’ y ahora viene Courtois y encima no las para! ¡Pues para eso me quedaba con Keylor Navas!” [Manu Carreño / 'El larguero', Cadena SER]

Keylor Navas y Thibaut Courtois. (EFE)

“Courtois: de indiscutible a problema. (...) El público del Bernabéu le ha cogido la matrícula a Courtois, en parte porque de momento no para ni los taxis, y en parte porque la mayoría entiende que su llegada fue un capricho presidencial innecesario ante el buen rendimiento mostrado por Keylor Navas. Le han dejado libre el camino de la titularidad y se le ha puesto cara de susto. De momento nadie duda de su calidad como portero, pero ser bueno no te garantiza triunfar en el Madrid. Necesitas ir sobrado de personalidad y crecerte ante la adversidad y, hasta ahora, el belga se está arrugando como una pasa”. [Antonio Romero / 'As']

Como se ve, coleaba aún el debate inacabable que se produjo durante la coexistencia de ambos porteros: si jugaba Keylor, los periodistas se preguntaban para qué demonios se había fichado a Courtois; cuando empezó a jugar Courtois, se preguntaban qué pecado habría cometido Keylor para que el club lo tratara tan mal.

“El problema es que el debate lo ha generado el propio Madrid. Keylor se fue después de un año como suplente, porque le ficharon a Courtois cuando era innecesario traer un portero de fuera. El que era querido por los compañeros en el vestuario se tuvo que marchar y al final es un debate que el propio club no ha terminado de cerrar”. [Aritz Gabilondo / 'El golazo de la mañana', Gol]

Josep Pedrerol, uno de los periodistas más beligerantes contra Courtois como hemos visto, fue también uno de los más cariñosos con Keylor Navas a raíz de su salida. En uno de sus tronchantes editoriales, el presentador dejaba constancia de la injusticia cometida y acusaba a Courtois de ser un enchufado del entrenador: "Courtois será titular siempre, aunque falle. Enhorabuena, Zidane, gran trabajo. Mucha suerte [en el PSG], Keylor Navas, te la has ganado".

“¿Hay campaña contra Courtois? Ninguna”, se preguntaba y se respondía Josep Pedrerol, que completó su ataque con una descarada y nada sutil campaña de apoyo a Areola: “Es aire fresco. No hay debate en la portería, la afición lo tiene claro: el portero titular debe ser Areola”.

Varios de sus tertulianos corrieron a apuntarse al club de fans del portero francés, impresionados por los 134 minutos que había disputado hasta ese momento y, en especial, por una salida en la que, ¡oh!, había cazado un balón aéreo con una sola mano.

Pocas campañas le duraron tan poco. Con Courtois de baja, Areola fue titular contra el Granada y cometió dos errores seguidos, uno de ellos garrafal que le costó un gol al equipo. Pedrerol hizo un tímido intento por estirar sus presiones, pero se rindió pronto. Si gana este jueves al Villarreal, el Madrid será campeón de Liga con los mejores registros defensivos del equipo en muchos años. Y con Courtois de portero.

