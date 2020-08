"El 'fichaje' de este año es James": el truco de la prensa para cuando no hay fichajes

El periodismo deportivo vive en un mercado de fichajes perpetuo al que las dos ventanas oficializadas por la FIFA no se le pueden quedar más pequeñas. El zoco no descansa en todo el año porque la ilusión es uno de los motores del negocio y ha de girar siempre. El lector debe fantasear a diario, no sólo en verano e invierno sino también cuando no es posible incorporar caras nuevas. En estos casos toca echar mano al barniz y tratar de restaurar parte del glamour perdido por futbolistas que dejaron ya hace tiempo de generar esa ilusión.

La magia periodística se obra con el sortilegio “El ‘fichaje’ es…” —la comilla en ‘fichaje’ es importante— seguido del nombre de un viejo conocido al que se va a conceder una segunda oportunidad. Es un decir, porque seguramente sea la tercera, la cuarta o la quinta. Puede tratarse de un futbolista que sale de una lesión o que, simplemente, ha dejado un par de detallitos tras una buena temporada lejos de su mejor nivel. La fórmula también suele aplicarse a jugadores a los que el club no ha podido dar puerta tras una cesión (o dos, o tres…) y que vuelven rebotados y aún con menos cartel.

La fórmula también suele aplicarse a jugadores a los que el club no ha podido dar puerta

“Dembélé puede ser el fichaje de invierno”, avisaba hace unas semanas Quique Setién, que se confesaba “encantado” con el jugador francés y aseguraba que se le caían “las lágrimas”, nada menos “al ver la capacidad y la intensidad” con las que trabajaba. Por desgracia, Dembélé recayó en su lesión y no pudimos salir de dudas.

También su compañero Ivan Rakitic fue anunciado como “fichaje de invierno”, en su caso por ‘Mundo Deportivo’, debido a la inminente venta de Arturo Vidal —que, por supuesto, no se produjo—:

[10-XII-2019] “El croata ha hecho cambiar al Barça la idea de un traspaso en la ventana de invierno por un motivo más empresarial que deportivo. Todo indica que las necesidades recaudatorias del club ya no pasan por Ivan si no por Arturo Vidal, con gran cartel en la Juve y en el Inter”. [Josep Maria Artells / ‘Mundo Deportivo’]

El Real Madrid, líder en ‘fichajes’

El Real Madrid, quizá el club al que más fichajes adjudica la prensa al cabo del año, lidera también la clasificación de “El ‘fichaje’ es…” Esta temporada, varios jugadores han sido distinguidos con ese honor que, durante varios años, correspondió casi en exclusiva a Kaká.

El parón del campeonato por la pandemia ha permitido al Madrid realizar dos ‘fichajes’ que no estaban previstos: Eden Hazard y Marco Asensio habían dicho adiós a la temporada, pero al alargarse ésta pudieron reaparecer a tiempo de convertirse en los mejores ‘fichajes’ posibles. Asensio, en concreto, ha sido para ‘Marca’ “el gran fichaje de Florentino Pérez” tras recuperarse de su grave lesión casi un año antes. Curiosamente, en 2019, tras una lesión mucho menos grave, Asensio ya se convirtió en el “fichaje de invierno” del Madrid, pero en aquella ocasión según el diario ‘As’. Este año, en cambio, el ‘fichaje’ para ‘As’ ha sido Hazard. Hasta le dedicó una portada:

En ‘Marca’, no obstante, también han jugado la carta del belga:

[25-IV-2020] “Hazard puede ser el 'fichaje' para la remontada si al final vuelve la Liga”. [Pablo Polo / ‘Marca’]

[31-V-2020] “Hazard y Asensio, los dos 'fichajes' contra la soledad de Benzema”. [Texto sin firma / ‘Marca’]

[14-VI-2020] “Hazard-Asensio, el día de los 'fichajes'”. [Miguel Ángel Lara / ‘Marca’]

Un caso curioso esta temporada ha sido el de Fede Valverde, con el que hemos asistido a una vuelta de tuerca en la fórmula. Puesto que el Real Madrid pretendió a Paul Pogba para cubrir una posición similar a la que ha ocupado el centrocampista uruguayo, ‘Marca’ reemplazó el previsible “El ‘fichaje’ es Valverde” por un mucho más original “Pogba' estaba en el Real Madrid”. Una idea que el diario ha recuperado más adelante con “Para qué Pogba si ya está Valverde” y “Zidane encuentra a su Pogba”.

Bale, MVP de la temporada

Pero sin duda los dos grandes ‘fichajes’ del año en Chamartín han sido James Rodríguez y, sobre todo, Gareth Bale. Después de que se diera por hecha su marcha durante todo el verano, el delantero galés fue titular ante el Celta en el primer partido de Liga y cogió a más de uno con el pie cambiado:

[16-VIII-2019] “Lo que faltaba es que ahora Bale fuera titular. No lo va a ser porque si el primer día ya se rinde Zidane, su idea de que salga del club queda desvanecida en el primer partido de Liga”. [Enrique Ortego / El transistor, Onda Cero]

[17-VIII-2019] “Se han gastao 300 millones de pavos [en fichajes] para que Bale suspenda hoy el partido de golf que tenía programado y pueda jugar contra el Celta. (...) El mejor fichaje del Madrid esta temporada es Bale, y yo no soy de Bale, eh”. [Manolo Lama / Tiempo de juego, COPE]

Merece la pena recuperar la réplica que dio a Lama Santiago Cañizares: “Manolo, tú no eres de Bale... hasta que marque un par de goles”.

“¿Y si el fichaje es Bale?”, se preguntaba tras aquel partido ‘OK Diario’. En ‘ABC’ tenían menos dudas: “El fichaje de Zidane es Bale”. Después de un solo partido, el galés empezaba a cotizar muy alto:

[18-VIII-2019] “Se me ha metido en la cabeza que Bale va a ser el jugador de la Liga”. [Juanma Castaño / Tiempo de juego, COPE]

En cantidad de medios, además, se trazó un paralelismo: Bale y James (que había entrado en la convocatoria para Vigo, también contra todo pronóstico) eran los Amavisca y Zamorano de un cuarto de siglo después. Así lo dijeron ‘As’, ‘Marca’, ‘ABC’ o ‘20 minutos’. Para los millennials, aclaremos que Amavisca y Zamorano pasaron de ser descartados por el entrenador, Jorge Valdano, a convertirse en jugadores importantes en la temporada 1994/95. La única similitud con Bale y James es que, en ambos casos, el Real Madrid acabó ganando la Liga.

[27-VIII-2019] “Antes que traer a Neymar, Zidane prefiere quedarse con a Bale y a James, que conocen la casa y, si estan enchufados, son dos cracks mundiales”. [Manu Sainz / ‘As’]

El galés, de marcar a “robar”

El idilio de algunos periodistas con Bale aún duró unos días más. En la tercera jornada marcó un doblete en campo del Villarreal. Bale ya no era sólo el ‘fichaje’ sino el “fichaje bomba”.

🗞 La bomba es Bale

📆 Esta es nuestra portada de hoy, 2 de septiembre pic.twitter.com/M8UW8H97vK — Diario AS (@diarioas) September 1, 2019

Los dos goles en Villarreal (quizá los que auguraba Cañizares) animaron a Manolo Lama a reivindicar su apuesta:

[1-IX-2019] “¿Qué sería del Madrid si no fuese por Gareth Bale? En Vigo dije que iba a ser el fichaje del año y lleva tres goles, es de lo poquito salvable”. [Manolo Lama / Tiempo de juego, COPE]

En realidad, como le corrigió Miguel Ángel Díaz, Bale llevaba no llevaba tres goles sino dos. De hecho, los únicos dos goles con los que acabó la Liga (marcó un tercero en la Copa del Rey, ante el Unionistas de Salamanca). La opinión de Lama ha cambiado bastante desde entonces:

[12-VII-2020] “Me parece que Bale es irrespetuoso con sus compañeros, es un tío poco solidario con su equipo. Evidentemente, no le podemos culpar de que se lleva 17 palos limpios cada año. Le quedan todavía dos por robar, que son 34”. [Manolo Lama / Tiempo de juego, COPE]