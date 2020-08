Sergio Ramos y la prensa, un matrimonio de conveniencia con mucho éxito

Para celebrar junto a sus compañeros la duodécima Copa de Europa del Real Madrid, en 2017, Sergio Ramos decidió imponerse a sí mismo una corona. A primera vista, parecía la misma que una conocida cadena de comida rápida regala a sus clientes en los cumpleaños infantiles, pero la inscripción “SR4” demostraba que estaba customizada para la ocasión. Aquella ceremonia de autocoronación sobre el césped del Millennium Stadium de Cardiff fue sólo un detalle más en la vocación de marca de Sergio Ramos (SR4) y la agencia de representación RR-Soccer, presidida por su hermano René. Un afán de protagonismo que tuvo su máximo exponente con la miniserie documental ‘El corazón de Sergio Ramos’, producida por Amazon Prime Video (puntuación: 2,4 sobre 10 en Filmaffinity).

Aunque Ramos nos animaba en el trailer a ver los ocho capítulos para conocer su cara más familiar, su intimidad no nos resulta desconocida, precisamente. No se recuerdan muchas bodas que hayan sido portada del ‘Marca’ desde la de Emilio Butragueño en 1991:

La tendencia de Ramos al exhibicionismo encuentra su prolongación ideal en los medios de comunicación, para los que es un personaje polifacético, lo que José Ramón de la Morena denominaría “un parto aprovechao”. Para la prensa, el capitán blanco es casi un hombre del renacimiento al que el fútbol se le queda muy pequeño. Hay muchos Sergio Ramos en Sergio Ramos. Así, tenemos a:

1. Sergio Ramos, el padrazo

2. Sergio Ramos, el toro

3. Sergio Ramos, el torero

4. Sergio Ramos, el dueño de un semental galáctico

5. Sergio Ramos, el buen hijo

6. Sergio Ramos, el nieto agradecido

7. Sergio Ramos, el marchante de arte (¡hasta tiene un Banksy!)

8. Sergio Ramos, el rey del suelo (bueno, ya no)

9. Sergio Ramos, el cantante y compositor

10. Sergio Ramos, el pianista en ciernes

11. Sergio Ramos, el guerrero espartano

Defensa goleador y lanzador “excelso”

En la línea marcial del guerrero espartano, y sin salir de ‘El Mundo’, Jorge Bustos le dedicó esta misma semana un amplio perfil rico no sólo en elogios sino en metáforas bélicas y guerreras:

[4-VIII-2020] “Dicen que le extirparon la glándula lacrimógena al nacer y con ella remiendan los chalecos de kevlar del ejército isarelí. (...) No será el más exquisito ni quizá el más laureado, pero es el único futbolista que juega como si acabara de apearse de su propia estatua ecuestre. Y cuando acaba el partido, Sergio Ramos vuelve al parque donde se levantan los monumentos a los héroes de la patria, se encarama a su pedestal y se petrifica para seguir ejerciendo de gloria nacional el tiempo que media hasta el próximo compromiso sobre el césped. (...) Ramos es un cipotudo nato, un hombre que sobrelleva con asombrosa naturalidad la convivencia con su grandeza. (...) No es descabellado afirmar que Ramos, a no mucho tardar, será reconocido como el mejor jugador español de todos los tiempos, por delante de Xavi, Casillas, Raúl, Luis Suárez, Zarra o Zamora. (...) La fiereza defensiva puede ser compatible con una técnica exquisita, dominio absoluto del juego aéreo, sabiduría posicional, vocación ofensiva propia de delantero caro, carisma de guerrillero marxista y un corazón hipertrófico que irriga las piernas de todos sus compañeros hasta el minuto que haga falta”. [Jorge Bustos / ‘El Mundo’]

Hipérboles al margen, Sergio Ramos ha sido sin duda uno de los jugadores más destacados tras el confinamiento. No sólo ha sido el líder de la defensa menos goleada sino un puntal ofensivo del Real Madrid. Incluso se ha convertido en el defensor más goleador en la historia del campeonato.

Es sorprendente que ‘Marca’ dedicase a Ramos esta primera página el 17 de junio, cuando aún no había logrado el récord, pues el día anterior Carlos Sainz había sido proclamado ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes. ‘Marca’ publicó incluso una nota en su web recordando que ellos habían pedido el premio para el piloto cinco meses antes. Sin embargo, la portada no fue para Sainz sino a mayor gloria de los muslos del capitán madridista.

Ramos marcó su mejor gol contra el Mallorca, un soberbio libre directo que sentenció el partido (2-0). En el diario ‘As’ aprovecharon para vendernos ‘El método Sergio Ramos’, que le ha llevado a ser “un lanzador de faltas excelso”. El adjetivo “excelso” quizá resulte excesivo si tenemos en cuenta que Ramos ha marcado un único gol de falta en toda la temporada y tres en toda su carrera (los anteriores datan de 2012 y 2014).

Los “Reneítos”

Paco González, director de ‘Tiempo de juego’ en la Cadena COPE, bautizó en su día a los propagandistas de Ramos como los “Reneítos”, es decir, réplicas en miniatura de su representante que le defienden a capa y espada y emplean sus altavoces para hacer ‘lobby’; aún con más énfasis cuando toca renovar, como la próxima temporada.

Lejos de hacer ver que los Reneítos son una leyenda urbana, algunos medios mantienen visibles lazos con RR-Soccer Management Agency. Radio Marca llegó a emitir una tertulia desde las instalaciones de la agencia, con el propio René Ramos como invitado especial. Esto obviamente no significa que que René Ramos tenga a sueldo a los tertulianos… excepto a uno. Pedro Riesco, exfutbolista de Rayo Vallecano, Alavés o Deportivo entre otros equipos, compagina su trabajo en RR-Soccer con su presencia como opinador en numerosos programas: ‘Estudio estadio’ (Teledeporte), ‘El golazo’ (Gol), ‘Radioestadio’ (Onda Cero) ‘A diario’ y ‘T4’ (Radio Marca). Lejos de pasar a segundo plano cuando el debate toca temas que podrían generarle un conflicto de intereses, Riesco interviene de forma activa para elogiar a Ramos y no tiene problema en criticar a otros jugadores madridistas. Se ceba especialmente con Gareth Bale.

Con los Reneítos, Paco González englobaba a muchos periodistas pero aludía en especial a su compañero Manolo Lama, uno de los grandes baluartes mediáticos del ‘Camero’, como le apoda. Justo después de cantar en ‘Tiempo de juego’ el mencionado golazo contra el Mallorca, Lama añadió: “Estamos ante una leyenda del fútbol que a partir del 1 de enero queda libre para negociar con quien quiera, porque todavía no ha recibido ninguna llamada del Real Madrid”. Sólo unos segundos después, Lama añadió una información aparentemente contradictoria: “Hay acuerdo [para renovar] en todo menos en la cantidad. El Madrid quiere dejarle en el sueldo que está y Ramos quiere que se lo aumenten”. ¿No era que el club no le había llamado?

[25-VI-2020] “Noto nervioso a Lama [con la renovación]. Creo que está más nervioso que René y que Ramos”. [Juanma Castaño / ‘El partidazo de COPE’]

En todo caso, Lama no ha sido el único periodista que estos días, al calor de los buenos resultados, ha aprovechado para recordar que el club debe renovarle:

[26-VI-2020] “Que no pase con Ramos lo de Raúl, Iker, Cristiano… [...] Con Sergio Ramos me niego a que se repita la historia. Se merece retirarse aquí, en su casa”. [Tomás Roncero / ‘As’]

[17-VII-2020] “Esta es la copa del coronavid [sic], de la postpandemia, de la Liga ganada entre otros por la obcecación de un entrenador y de un capitán, Sergio Ramos, pendiente de la renovación”. [Antonio Romero / ‘Carrusel Deportivo’, Cadena SER]

Al acabar la Liga, René Ramos señaló en una entrevista en ‘T4’ de Radio Marca (esta vez por teléfono) que no hay ninguna prisa por renovar, en sintonía con las palabras Florentino Pérez en ‘El transistor’ de Onda Cero la noche del alirón: “Ramos no me ha dicho nunca nada de la renovación. Son los periodistas los que se sienten portadores, digamos, para quedar bien con él”.