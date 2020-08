No, para que el Barça gane, no basta con que Messi quiera

“El 99’9% de los culés estaban convencidos de que el Barça sería eliminado por el Bayern, incluso de forma clara”, decía este lunes el subdirector de ‘Sport’, Lluís Mascaró, en el programa ‘El golazo de Gol’. Ante un porcentaje tan avasallador, nos preguntamos: ¿dónde se localiza ese 0,01% restante? ¿Quiénes conformaban ese reducto de creyentes? Revisando los diarios y las grabaciones en vísperas del encuentro, podemos afirmar que la aldea gala del barcelonismo se hallaba, precisamente, en las redacciones deportivas. Allí sí se creía en la victoria. O, al menos, eso trataron de hacernos creer.

El director de ‘Mundo Deportivo’, Santi Nolla, no daba crédito ante quienes ponían pegas al club y al equipo y llamaba a “Combatir el derrotismo”: “Cuesta entender tanta crítica a un Barça que es el único que lleva 13 años entre los ocho mejores de Europa”. Tras el partido, Nolla abandonó por un momento su línea oficialista para rasgarse reglamentariamente las vestiduras ante lo que proclamó como un “fin de ciclo vergonzoso”: “El Bayern dejó ayer en evidencia que futbolísticamente este Barça está muy lejos de los equipos top en este momento”.

Con el 2-8 en el cuerpo, el director adjunto de ‘Sport’, Joan Maria Batlle, cargaba contra unos jugadores “aburguesados en su cómoda vida llena de lujos”, “mimados” e instalados en la “desidia”. Su enfado es normal; cuando das la cara por alguien y te la parten, sienta mal. Y Batlle la había sacado por la plantilla sólo unos días antes:

[12-VIII-2020] “Por mucho que digan los resultados y las estadísticas y por mucho que todo el mundo se empeñe en dar al Bayern la condición de claro favorito, personalmente me niego a conceder que un equipo formado por Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Sergi Roberto, Vidal, Messi y Suárez, que es la alineación que muy probablemente dispondrá Setién, sea carne de cañón”. [Batlle]

‘Sport’ ponía “Rumbo a la gloria”

En sus portadas previas, ‘Sport’ había puesto “Rumbo a la gloria” y nos había dicho que “La Champions no puede esperar”. “El Barça se encuentra más cerca que nunca de volver a ganar la Champions”, escribía el propio Mascaró; “concretamente está a solo tres partidos”, añadía con una precisión incontestable.

“Para el partido del Bayern se intentó vender una cierta euforia a pesar de que el mismo vestuario no creía en sus posibilidades”, confesaba Lluís Miguelsanz. Las crónicas de la víspera no reflejaban precisamente esa baja autoestima del vestuario. Más bien al contrario:

[13-VIII-2020] “En el vestuario azulgrana encaran esta fase final de la Champions convencidos de que pueden proclamarse campeones de Europa. (...) Los jugadores creen en sus posibilidades mucho más de lo que se piensa en el entorno. La confianza es máxima”. [Edu Polo / ‘Mundo Deportivo’]

[14-VIII-2020] “Yo creo que a cada minuto que pasa crece la sensación entre la expedición blaugrana de que puede haber machada, porque creen básicamente que, a un partido y con Leo Messi al aparato, todo es posible. Arturo Vidal se hartó a los dardos envenenados del Bayern y les recordó: ‘Somos el mejor equipo del mundo, llevamos en 15 años 34 títulos y a este escudo se le respeta’. O sea que… ¡cuidadito!” [David Bernabéu / ‘Deportes Cuatro’]

Jota Jordi, un tertuliano culé de ‘El chiringuito’ que ha ofrecido primicias como el inminente fichaje de Luka Jovic por el Barça, también avanzó que el equipo estaba motivadísimo: “Les han molestado muchísimo [los comentarios de exjugadores del Bayern] pero rapidamente se ha convertido en una motivación extra”. Según el amigo Jota, en el vestuario repetían frases como “Que se preparen”, “Vamos a callar muchas bocas” y “Nos vamos a dejar la vida”. Ante lo que el director del programa, Josep Pedrerol, convino: “Se nota. En Messi sobre todo se nota”.

“Si Messi quiere, el Barça puede”

Sería incorrecto decir que Leo Messi era el gran argumento para ilusionar al aficionado. Lo acertado sería decir que era el único. Llama la atención no sólo el nulo crédito concedido al resto de futbolistas sino que numerosos columnistas hayan perdido la percepción de que la frase “Messi gana los partidos cuando quiere” es una metáfora para describir su relevancia, no una cláusula legal. Es el jugador más decisivo de las últimas décadas, no un personaje sacado de ‘Los Vengadores’ capaz de alterar el marcador con un chasquido de dedos.

[10-VIII-2020] “No es ningún secreto que el futuro del Barça más que nunca está en los pies de Messi, de su talento y acierto en el gol. De tener una buena o mala noche. (...) Cuando Messi quiere, casi siempre puede”. [Josep Maria Casanovas / ‘Sport’]

[14-VIII-2020] “En una final como la de este viernes no hay favorito y menos con Messi picado”. [Josep Maria Artells / ‘Mundo Deportivo’]

[9-VIII-2020] “Hay un argumento de peso enorme y es la presencia de un jugador, con mucha diferencia el mejor del mundo, Leo Messi. Marca diferencias y lidera un equipo hasta los objetivos más inverosímiles. Lo de la final de la Liga de Campeones va a ser complicado, evidentemente, le toca el Bayern. Pero Messi es tan bueno que, a poco que le apoyen y le arropen los compañeros, será capaz de conseguirlo. (...) Si Messi cree, claro que el Barça puede ganar esta Champions”. [Alfredo Martínez / Onda Cero]

[10-VIII-2020] “Existe un factor que puede modificarlo todo. Y ese factor se llama Messi. Si Messi quiere, el Barça puede. (...) Afortunadamente, Messi podrá jugar el partido de cuartos de final del viernes. Y eso es una garantía. Absoluta. (...) Ante la falta de recursos futbolísticos, es lícito encomendarse a Messi. No solo es lícito, sino que también es lo más inteligente. Porque Messi es capaz de ganar partidos con su magia. (...) El Bayern es superior. (...) Pero no tienen a Messi. El futbolista más determinante del planeta”. [Lluís Mascaró / ‘Sport’]

[14-VIII-2020] “Ha llegado la hora de la verdad. Es decir, ha llegado la hora de Messi. La magia del crack argentino es el único argumento objetivo al que el Barça puede agarrarse en su duelo de cuartos de final. (...) A partido único, en terreno neutral y en un campo sin público puede pasar de todo... si Messi tiene su noche. (...) Un título en los últimos ocho años es muy poco bagaje para el mejor futbolista del mundo. Messi es el único que puede cambiar esta triste estadística. Y, sin duda, quiere hacerlo. Ha llegado la hora del número 1”. [Lluís Mascaró / ‘Sport’]

[14-VIII-2020] “Toca jugar once contra once teniendo en cuenta que el Barça dispone de Leo Messi para desequilibrar. Y eso puede ser ya medio partido”. [Lluís Miguelsanz / ‘Sport’]

[14-VIII-2020] “Me niego a reconocer al Bayern como favorito, entre otras cosas porque es un cuarto de final a un partido y puede pasar cualquier cosa. (...) Hay gente por ahí que habla de un favoritismo del Bayern de un 70%-30% o de un 60%-40%. Para mí es 50%-50%. El Barça tiene el auténtico elemento diferencial del fútbol mundial, que es Leo Messi y neutraliza todo lo demás, equlibra todo”. [Fèlix Monclús / ‘A diario’, Radio Marca]

La prepotencia del Bayern (¿sólo del Bayern?)

Como hemos leído, muchos opinadores criticaban las provocaciones de exjugadores del Bayern. En su opinión, las declaraciones de Lothar Matthäus, Giovane Élber o Karl-Heinz Rummenigge constituían un ejercicio de soberbia que, además. ¡Habían cabreado a Messi! No a los jugadores del Barça, no, que ya estamos viendo lo que pintan para estos periodistas, sino a Messi. Y frente a la prepotencia alemana, una respuesta fría y cerebral de nuestra prensa, sin esas bravuconadas tan típicas de Baviera que por estos lares no se estilan:

[10-VIII-2020] “El Barça, a falta de táctica, conjunción y buen juego, se aferra a la genialidad del mejor futbolista del mundo. Messidependencia, como le llaman los enemigos, como si con ello dieran de menos las victorias del Barça. Messidependencia, claro que sí, dependencia del mejor de la historia... ¡Y a mucha honra! (...) ¡Ah! y otra cosa: gracias, Matthäus, por tu altanería, prepotencia y chulería. Más motivación para Leo y el Barça, más presión para el Bayern. Después de lo Messi y Matthäus, aún soy más optimista.” [Joan Maria Batlle / Sport]

[12-VIII-2020] “Despreciar a un rival que tiene al mejor jugador del mundo en su equipo es un negocio que en el mundo del fútbol suele acabar mal”. [Lluís Miguelsanz / ‘Sport’]

[12-VIII-2020] “La prepotencia y las declaraciones de los alemanes son una táctica muy peligrosa, incluso un tanto suicida. Cabrear a Messi y compañía no parece la mejor idea antes de medirse al Barça y con declaraciones de este tipo tienen muy poco que ganar y en cambio mucho que perder. (...) El Bayern sigue siendo favorito, pero ahora lo es un poco menos”. [Edu Polo / ‘Mundo Deportivo’]

[13-VIII-2020] “No saben el favor que le han hecho al Barça con estas declaraciones. Han conseguido motivar al equipo, y especialmente a Messi: es posible que en Alemania no recuerden o directamente no sepan que algunas de las mejores actuaciones de ‘La Pulga’ han sido como respuesta a cosas que en su día se decían y no le gustaron. (...) En Europa, en Alemania, en Madrid e incluso en Barcelona, hay quien tiene mucha prisa en eliminar al Barça. Mucha calma, porque antes de dar por muerto a un equipo en el que juega un jugador llamado Leo Messi, yo esperaría al menos a que pite el árbitro”. [Ernest Folch / ‘Sport’]

[12-VIII-2020] “No es raro que vociferen los Rummenigge, Matthäus y compañía y hayan retomado cierta propensión teutona a la altivez y al autobombo, confundiendo deseos con la realidad con vistas al partido ante el Barca. Ciertas bravuconadas y comparaciones prepotentes, tomando como diana a Messi, están logrando exacerbar tanto la proverbial autoexigencia del crack como la motivación del vestuario blaugrana para poner en su sitio la arrogancia de los veteranos campeones alemanes”. [Josep Maria Artells / ‘Mundo Deportivo’]

[13-VIII-2020] “A los alemanes hay que decirles que Messi ya está caliente. Messi ya tiene entre ceja y ceja esta Copa de Europa. ¿No lo habéis visto contra el Nápoles? ¿No le habéis visto en su actitud de ‘No seamos pelotudos’? ¿No le veis cuando riñe a los árbitros? Los alemanes se pueden ahorrar estas faltas de respeto, porque Messi ya está muy caliente. (...) Si alguien se rebela a todo esto es el propio Messi, (...) que constituye para el Barcelona el arma principal a la que agarrarse”. [Jordi Martí / ‘El larguero’, Cadena SER]

[13-VIII-2020] “Yo no sé lo que pretenden, imagino que calentar el partido, sacar de quicio… pero creo que para el Bayern lo más negativo es calentar a Messi”. [Yago de Vega / ‘El larguero’, Cadena SER]

[13-VIII-2020] “Lo peor que puedes hacer [es enfadar a Messi], y lo hemos visto en el propio campo cuando hay alguna jugada que no le gusta o recibe alguna patada. Y aquí llevan varios días enfadando a Messi”. [Marcos López / ‘El larguero’, Cadena SER]

[14-VIII-2020] “El Bayern ha calentado mucho la previa con Matthäus o con Rummenigge. Todo muy bien, pero el Bayern no tiene a Leo Messi. No lo tiene ni de lejos”. [Dani Garrido / ‘Carrusel deportivo’, Cadena SER]

[13-VIII-2020] “Estando Messi de por medio, cualquier cosa es posible, que el Barça le gane a cualquiera si está a un buen nivel, porque esto es así y porque sigue siendo un futbolista determinante”. [Rafa Beato / ‘T4’, Radio Marca]

[10-VIII-2020] “El mejor aliado de los blaugranas es la soberbia alemana. Quien entra como favorito en la Champions suele acabar eliminado de la forma más impensable. Y el Barça, por orgullo y jugadores, puede hacerlo. Ese es el gran reto”. [Lluís Miguelsanz / ‘Sport’]

[14-VIII-2020] “El factor diferencial es argentino. (...) Si Messi es Messi, que tiemble Múnich, Alemania y Europa entera”. [Lluís Flaquer / ‘Carrusel deportivo’, Cadena SER]