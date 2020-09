Cinco jugadores del Madrid que aspiraban al Balón de Oro (y cómo nos vendieron la moto)

Las tertulias deportivas están de bajón: ‘France Football’ no entregará este año el Balón de Oro. No sabemos quién sale más perjudicado, si Robert Lewandowski o Josep Pedrerol. El codiciado premio es uno de los temas estrella durante el último tercio del año natural, capaz de rellenar horas y horas de programación y además con altas dosis de polémica, así que no es fácil renunciar a ella. Damos por hecho que más de un programa montará un Balón de Oro alternativo, posiblemente con votos de sus colaboradores y tal vez con victoria de Karim Benzema.

De momento, podemos descartar a Vinícius Junior, que hace año y medio dijo en la Cadena SER que se ve "ganando el Balón de Oro con 25 o 26 años". Le queda un lustro por delante, pero no debe dormirse en los laureles, como le pasó a Jesé Rodríguez: "En cuatro años me veo ganando el Balón de Oro", declaró en enero de 2014. La maltrecha tesorería del Barça puede estar tranquila, pues no se prevé que vayan a tener que abonar al Valencia el bonus pactado en caso de que el galardonado fuera André Gomes.

Indignación (y algo de mofa) por la anulación del Balón de Oro: lo querían para Benzema Ulises Sánchez-Flor Tras el confinamiento, surgió el milagro. Benzema empezó a fascinar y Messi andaba por el césped. El Real Madrid ganó la Liga, con papel destacado de su '9', y abrió el debate de quién lo merecía

En la prensa también los hay optimistas. Algunos periodistas —especialmente dos, como veremos— son de gatillo fácil a la hora de nominar candidatos al título oficioso de mejor futbolista del mundo, especialmente en el sector más blanco. “Si Ansu Fati jugara en el Real Madrid ya estaríais pidiendo el Balón de Oro para él”, chinchó David Sánchez a sus colegas madridistas este lunes en el programa ‘El golazo de Gol’. La lista es más larga pero hemos querido recoger cinco casos documentados. Tampoco aquí renunciamos a nuestra dosis anual de clics a costa de la dorada pelotita.

1. Karim Benzema, el que iba a ganar en 2013

Aunque aún está a tiempo de conseguirlo, y la pasada temporada fue quizá la mejor de su carrera, parece difícil que Benzema trepe a lo más alto sin jugar con su selección y con el Real Madrid fuera de la Champions League en octavos de final por segundo año seguido.

Benzema crece en el Real Madrid: mejor dieta, más físico y el apoyo de Florentino Ulises Sánchez-Flor Tiene un físico idóneo (frescura, agilidad, velocidad, potencia...) y no sufre el desgaste de la cantidad de años que lleva en el Real Madrid. Se siente reconocido por el club y feliz en España

"Benzema es el joven con más talento de toda Europa, será Balón de Oro", proclamó en noviembre de 2010 Eduardo Inda, entonces director de ‘Marca’. Benzema aún no había despejado las dudas después de su primera campaña en Chamartín, a nivel Anelka. Tomás Roncero tardó un poco más en darse cuenta, pero se sumó a la moción con su entusiasmo característico:

[4-I-2012] “Ya sé que para la votación del Balón de Oro del año 2012 no llega a tiempo. El próximo lunes está cantado que le darán a Messi su galardón en la Gala de Zúrich, pero si el premio llega a retrasarse un par de meses más me da que Benzema le hubiera roto la quiniela a más de uno. Que sí, señores. Que no me he vuelto loco. Que les insisto en que si sigue en esta progresión, en la Gala de Zúrich del año 2013 hay un montón de oro concentrado en un balón que tiene destinatario: KARIM BENZEMA” [Tomás Roncero / ‘As’]

2. Robinho, más completo que Messi

Unos años antes, las esperanzas del madridismo estaban depositadas en Robinho, el habilidoso delantero brasileño que jugó durante cuatro años en Chamartín y dos de ellos a un nivel más que aceptable —con sendos títulos de Liga—, aunque haya pasado a la historia como un ilustre pufo; seguramente, porque las expectativas eran demasiado altas. "Sé que tengo fútbol para eso y voy a trabajar mucho. En dos o tres años puedo ganar el Balón de Oro o el FIFA World Player", dijo en 2006.

Tomás Roncero hizo campaña por él, especialmente durante la 2007/08:

[19-X-2007] “Este verano se me ocurrió decirle a mi colega Pedrerol que Robinho es más completo que Messi. Me miró con la perplejidad que le produciría a un niño hablarle del cambio climático. Pero les prometo que no iba de chufla ni pretendía acentuar mi partidismo por todo lo que huela a blanco. Ya sé que la pulga es un solista único, capaz de hacer cosas con el balón solo al alcance del mejor Maradona. Pero Robinho es un 'crack' en estado de hibernación cuyo único problema es que solo sale de la madriguera cuando se pone la camiseta de la 'canarinha'. […] [Es] un potencial Balón de Oro. Lo será en 2009. Basta que sepa trasladar al Bernabéu ese espíritu aventurero que destapa cuando juega a las órdenes del general Dunga”. [Tomás Roncero / ‘As’]

Robinho se reinventa en un barrio de Estambul a la sombra de Erdogan Fermín de la Calle El brasileño puede ganar su octavo título de Liga, el primero del Başakşehir, mientras espera la resolución de una condena de violación por nueve años

[25-I-2008] “Observen las importantes diferencias entre el ruidoso cumpleaños que celebró Ronaldo al poco de llegar al Real Madrid en su casa de La Moraleja y el fantástico guateque que ayer le organizó AS al futuro Balón de Oro del año 2008. Robinho me recuerda cada vez más a Raúl. Sin que nadie se me ofenda” [Tomás Roncero / ‘As’]

[17-IV-2008] “Robinho irrumpió en Cádiz como Pelé en la final del Mundial de 1958 ante los suecos (5-2). Bastaron veinte minutos para imaginar que hasta Messi sería un aprendiz de este heredero aventajado del histórico 10 del Santos. Pero a partir de ahí el globo se fue deshinchando poco a poco. (...) Pero no me rindo con él”. [Tomás Roncero / ‘As’]

Robinho, el gorrilla del cementerio que desconectó de la realidad Víctor David López Los escándalos, las faltas de respeto y el fervor religioso siguen empujando cuesta abajo la más que tocada imagen del crack brasileño

[11-V-2008] “Robinho está más cerca de Pelé que de Denilson. Ganará un Balón de Oro y la Décima. No le perdamos la fe”. [Tomás Roncero / ‘As’]

[19-VI-2008] “Robinho está metido en un laberinto de difícil salida. Llegó al Madrid hace tres años becado por la Universidad del Bernabéu con un máster que lo acreditaba como un alumno aventajado cercano a la categoría de ‘genio’. Su primer día de clase en Cádiz ratificó esa impresión, pero desde entonces el profesorado cultivado de la afición madridista está esperando un examen con buenas notas que nunca llegan. (...) No he perdido la fe en Robinho, pero entiendo que [Ramón] Calderón se plantee su venta si se consumase la operación de Cristiano Ronaldo. [...] No me imagino a Robinho jugando bajo la lluvia de Londres o Manchester. Pero creo que va a ser que sí…” [Tomás Roncero / ‘As’]

Y en efecto, Robinho se fue al Manchester City. Anunció que su objetivo era convertirse en el mejor futbolista del mundo. No ganó un solo título y al tercer año fue cedido al Milan.

3. Mesut Özil, goles de Maradona

El 6 de marzo de 2011, la actuación de Mesut Özil en El Sardinero subyugó sobremanera a Eduardo Inda: “La intervención de Özil en los dos primeros tantos ha sido sencillamente magistral. La del primero, de Maradona; la del segundo, sencillamente de superclase. (...) Lo llevo diciendo desde el primer partido de la temporada: antes o después, este chico acabará conquistado el Balón de Oro. Y ojo al dato porque costó 16 millones de euros”.

A estas palabras en su inenarrable videoblog le siguió una portada dos días más tarde, la prueba de que Inda empleaba la primera página del diario para dar rienda suelta a sus ocurrencias: “Balón de Oro”, podíamos leer junto a una foto de Özil, descrito como “el Mozart alemán”.

Portada del diario 'Marca'.

Dos años después, el Real Madrid le traspasó al Arsenal para hacer hueco a su nueva gran apuesta: Gareth Bale.

4. Gareth Bale, atleta antes que golfista

Mucho antes de que cualquier tertulia sobre él estuviera sazonada con el oportuno chiste sobre golf, Bale ya era objeto de críticas. La que más dio que hablar fue una opinión de Santiago Segurola en ‘Al primer toque’ de Onda Cero, cuando dijo que no tenía claro que Bale “supiera jugar a fútbol”.

Después de su primera temporada en el Madrid, con una Copa del Rey y una Champions en las que fue protagonista, Inda aprovechó una de sus visitas a ‘El chiringuito’ (entonces en Neox) para pasarle la factura a Segurola, que había sido su adjunto a la dirección en ‘Marca’ solo unos años antes: “A mí lo que más me gustó es cuando dijeron algunos que era un atleta y no un jugador de fútbol. ¡Pues menos mal! Fue una campaña de mes y medio. Le pegaban patadas al señor [Florentino] Pérez en el trasero de don Gareth Bale. Está llamado a ser Balón de Oro, sin ninguna duda”.

Inda, en Realmadrid TV: "Antes o después, Bale ganará el Balón de Oro" https://t.co/55PKBONMhy — El Bernabéu (@elbernabeucom) July 6, 2016

Inda, en Realmadrid TV: "Bale acabará siendo Balón de Oro" https://t.co/MAeZQgmXWU — El Bernabéu (@elbernabeucom) September 7, 2016

Bale solo estuvo cerca del Balón de Oro en 2016, año en que ganó su segunda Champions League y lideró a la selección de Gales, que alcanzó las semifinales de la Eurocopa. A Inda, claro, le pareció poco.

#Inda: "Es un ESCÁNDALO que Bale esté en el SEXTO PUESTO del Balón de Oro" #ChiringuitoInda pic.twitter.com/gR1MwBCc2r — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 13, 2016

Si por Inda fuera, el Balón de Oro se entregaría cuatro o cinco veces al año, más o menos lo que hizo él durante aquellos años con el ‘Marca Leyenda’. Además de vaticinar los premios de Bale y Özil, en 2010 también se lo adjudicó al Kun Agüero, entonces en el Atlético de Madrid: “Es una salvajada de delantero. Un genio que, si se centra y continúa trabajando a tope, acabará siendo Balón de Oro. Salvo Messi y Cristiano Ronaldo, no veo yo muchos futbolistas mejores en el panorama actual”.

5. Marco Asensio, el sucesor de Cristiano

Durante la celebración de la Liga 2016/17, José Antonio Masegosa, reportero de Telemadrid, se acercó micrófono en mano a Marco Asensio: “Asensio, posiblemente dentro de unos años el mejor jugador del mundo. ¡No me digas que no!”. Ante semejante entusiasmo, el jugador solo pudo decir: “Bueno, ya veremos”.

La carrera de Asensio, de 24 años, parece estancada tras una temporada nefasta y otra casi en blanco por una grave lesión. Pero en el verano de 2017, tras la victoria del Real Madrid en el Camp Nou en un partido de Supercopa, apuntaba tan alto que Roncero no pudo resistirse:

[17-VIII-2017] “Don Marco Asensio. ¡Viva Baleares! ¡Viva Mallorca! ¡Viva lo grande que eres, tío! Marco, vas a marcar una época. Balón de Oro, aquí lo digo, en dos años máximo. Cuando Cristiano se canse, el próximo Balón de Oro vas a ser tú, porque Messi ya no tiene que ver nada en esta historia”. [Tomás Roncero / ‘As’]