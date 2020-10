Martínez Munuera, último sospechoso de una prensa que ve todos los árbitros blancos

El Clásico del pasado sábado tuvo un desenlace amargo para el FC Barcelona. Como es habitual cuando hay alguna acción polémica a la que agarrarse, los diarios afines se concentraron en una sola jugada para explicar —mejor dicho, justificar— lo sucedido durante los 90 minutos. Con la decepción en el cuerpo, el redactor Iván San Antonio se lanzó a la carretera para conocer y documentar la filiación madridista del árbitro Juan Martínez Munuera, misión que pudo cumplir en un bar de Benidorm gracias a unas cervezas y a unos cuantos lugareños dispuestos a largar.

Con su reportaje, el enviado especial de ‘Sport’ ha revitalizado un subgénero clásico en la prensa deportiva española: los informes arbitrales. Unos repasos sesgadísimos a los perjuicios sufridos por un equipo —normalmente, el que va por detrás en la clasificación— y los beneficios recibidos por su rival, que acaban siempre concluyendo que uno tenía que haber sido campeón antes de acabar la primera vuelta y el otro no debería ser líder sino ocupar plaza de descenso.

En todo caso, para tratar de probar los vínculos madridistas del árbitro de turno no hacía falta coger el coche. Cualquiera que lea los diarios deportivos culés sabe ya que todos los árbitros son blancos. No es que hayan cometido errores que favorecieran al Real Madrid, no: todo obedece a un plan. La práctica totalidad de los árbitros benefician al Madrid o la tienen tomada con el Barça —que viene a ser lo mismo— porque son madridistas o porque siguen órdenes de sus superiores. Sólo se salvan —por ahora, todo se andará— los árbitros con menos experiencia, y no todos. Es el caso de Cuadra Fernández (tercera temporada en Primera División, ha pitado cinco veces al Real Madrid y siete al Barcelona), Soto Grado (segunda temporada, dos partidos al Madrid y otros dos al Barça), Pizarro Gómez (del Colegio madrileño, segunda temporada, un partido al Barça) y Medié Jiménez (del Colegio catalán, cuarta temporada, un partido al Real Madrid). Y por supuesto, los debutantes Díaz de Mera Escuderos y Figueroa Vázquez, que aún no se las han visto con los dos grandes. El resto de árbitros de Primera en activo han sido vinculados de un modo u otro al Real Madrid por ‘Mundo Deportivo’ y ‘Sport’. Y son 14, nada menos.

1. Alberola Rojas: “Ante la duda, penalti para el Madrid”

Tras el Real Sociedad-Barcelona de la temporada pasada, ‘Sport’ acusó a Javier Alberola Rojas de tener “dos varas de medir”. Y de aplicarle la peor al Barça, claro. Un agarrón de Diego Llorente a Piqué dentro del área había quedado impune y el redactor Dídac Peyret reclamaba la intervención de VAR apelando al protocolo. Justo lo que se ha criticado esta semana en el agarrón de Lenglet a Sergio Ramos. Ya la temporada pasada este mismo diario dijo que Alberola seguía una máxima: “Ante la duda, penalti para el Madrid”:

[16-II-2020] “Donde no llega la plantilla de Zidane, lo hacen los colegiados. [...] Kroos empató después de que Alberola Rojas anulara un gol por fuera de juego a Ramos. Ante una evidencia geométrica, ni siquiera el Real Madrid puede hacer nada. Sin embargo, el árbitro castellano-manchego compensó poco después. Hazard cayó en el área ante Rubén, meta del Celta. El árbitro vio la jugada desde muy cerca y no lo debió ver demasiado claro porque pasaron un par de segundos antes de que, entonces sí, señalara el punto de penalti. Ante la duda, a favor del Real Madrid”. [Sport]

2. Cordero Vega: “Hasta que marque el Real Madrid”

Aunque sólo ha pitado dos veces al Real Madrid, Adrián Cordero Vega ya está fichado. Y todo porque decidió añadir seis minutos en un Real Madrid-Athletic que registraba (y acabó en) 0-0. “Cundió la sensación de que era un descuento que venía a decir: “Hasta que marque el Madrid”, escribió en ‘Mundo Deportivo’ Endika Río.



3. De Burgos Bengoetxea: “Arranca muelas a pares”

“De Burgos Bengoetxea no es de Burgos. Es del Barça”. Lo dijo el cómico Miki Nadal en ‘90 minuti’, el desaparecido programa de Real Madrid TV. De Burgos es repudiado en Chamartín desde que en un clásico de la Supercopa 2017/18 dejó sin señalar un penalti a Cristiano Ronaldo y expulsó al portugués por empujarle en la protesta. Le cayeron cinco partidos de suspensión.

Eso no significa que De Burgos, dentista bilbaíno, guste en el Barcelona. “Su elección genera cierto recelo y preocupación”, avisaba Sergi Solé antes de un partido contra el Atlético. La necesidad de pintar a todos los árbitros como una amenaza lleva incluso a convertir una circunstancia favorable (en los dos partidos anteriores pitados al Barça, De Burgos había dejado al rival con uno menos) en todo lo contrario:

[19-I-2018] “[De Burgos] no quiso que con Aarón fuera un tres de tres y que le colgasen el sambenito de árbitro culé. No lo es. Sencillamente es malo. Igual no escribe en el acta el objeto que hizo diana con Cillessen en Cornellà que le anula un gol legal a Piqué, ante el Málaga en el Camp Nou (minuto 83), que nos birló dos puntos decisivos en la pasada Liga. Y todo ello sin anestesia”. [Xavier Bosch / ‘Mundo Deportivo’]

4. Del Cerro Grande: “El colegiado madrileño”

A Carlos del Cerro Grande se le suelen aplicar dos adjetivos: permisivo y madrileño. Lo primero es opinable, lo segundo no. Cuando los diarios recelan de él (casi siempre), es muy habitual leer su gentilicio antes de su nombre, como si eso estableciera una relación de causalidad.

[31-VIII-2015] “Lo sucedido se une a la permisividad del colegiado madrileño Carlos del Cerro Grande con la dureza del Athletic en la primera jornada jugada en San Mamés, donde Aduriz lesionó a Dani Alves y Sergio Busquets sin ver ni una tarjeta amarillas. Sí pitó un riguroso penalti de Elustondo a Luis Suárez que Messi no marcó y que no tuvo incidencia en el marcador”. [Javier Gascón / ‘Mundo Deportivo’]

[24-IX-2018] “Carlos del Cerro Grande, madrileño, nacido en Alcalá de Henares hace 42 años, ha sido protagonista de mal recuerdo para el Barça en las dos últimas jornadas del Liga. [...] En su historial ante el Barça destaca especialmente su polémico arbitraje en la final de Copa de 2016 ganada contra el Sevilla”. [Sergi Solé / ‘Mundo Deportivo’]

[7-X-2018] “El VAR, manejado por Del Cerro Grande (¡qué cruz!) en el Barça-Girona, fue muy riguroso con Lenglet”. [Joan Poquí / ‘Mundo Deportivo’]

[10-II-2019] “Del Cerro Grande perjudicó claramente al FC Barcelona. [...] El colegiado madrileño fue muy permisivo con la dureza de los jugadores del Athletic. [...] Se mostró en actitudes chulescas cuando los jugadores del FC Barcelona le recriminaban la falta de criterio al no mostrar tarjetas amarillas a jugadores que hiceron entradas durísimas a Leo Messi o Sergio Busquets, los más molidos por los rivales”. [Texto sin firma / ‘Sport’]

[2-X-2020] “Ni las ganas de Del Cerro Grande de expulsar a Lenglet pudieron con este nuevo Barça”. [Xavier Bosch / ‘Mundo Deportivo’]

5. Estrada Fernández: ascender haciendo “favores”

No por catalán resulta Estrada Fernández menos sospechoso. La temporada pasada organizó una “encerrona” al Atlético en un derbi madrileño, aunque su pico de protagonismo llegó con el Real Sociedad-Real Madrid. Domènec García le acusó de prevaricar a favor del Madrid con objeto de ascender a la categoría Elite de árbitros internacionales.

[1-II-2020] “Cuando se conoció que el catalán Estrada Fernández iba a ser el árbitro del derbi Real Madrid-Atlético de Madrid, en el vestuario colchonero arquearon la ceja. Los antecedentes no invitaban a relajarse y esperar un partido tranquilo en lo arbitral. [...] Y así acabó siendo”. [Chema G. Fuente / ‘Mundo Deportivo’]

[22-VI-2020] “La pandemia ha permitido que el VAR actúe aún con más impunidad, es que sin la presión del público del Reale Arena, el dúo Estrada Fernández en el campo y Martínez Munuera no han tenido presión alguna para arbitrar a su antojo”. [Xavier Ortuño / ‘Sport’]

[23-VI-2020] “Las quejas de Piqué tras el empate del Barça en Sevilla se han visto refrendadas por la escandalosa actuación de Estrada Fernández en Anoeta. Y si el Madrid ha recuperado el liderato ha sido gracias, precisamente, a estos favores/errores de los colegiados de turno”. [Lluís Mascaró / ‘Sport’]

[24-VI-2020] “De buena fuente me ha llegado que el hombre aspira a entrar en la categoría Elite de árbitros internacionales (!). Ahora está en la First. Y tiene que hacer méritos. Lo de Anoeta puntúa mucho para su objetivo”. [Domènec García / ‘Mundo Deportivo’]

6. Gil Manzano: “Más blanco que Bernabéu”

Jesús Gil Manzano es un clásico en los lamentos de los diarios culés. En ‘Mundo Deportivo’ publican periódicamente una noticia con el “historial” de este viejo conocido, por supuesto perjudicial para el Barça. Los dos diarios hicieron con gusto seguidismo de Gerard Piqué, que puso bajo la lupa al colegiado con un tuit en el que recordaba varias decisiones que habían perjudicado a su equipo.

Contra los mismos equipos. 8 puntos. 8 y tal. Los recortes son de prensa de Madrid por la duda. pic.twitter.com/nZUDgrjuVd — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 26, 2017

[2-III-2018] “El colegiado extremeño acumula una larga lista de decisiones perjudiciales para el Barça y, de hecho, en el propio colectivo arbitral ha trascendido su poca sensibilidad con el cuadro catalán”. [Texto sin firma / ‘Sport’]

[24-IX-2018] “No se trata de pensar mal porque aparezca en las redes sociales casi abrazado con un aficionado madridista. Tampoco porque saliera del Estadio de la Cerámica con una bolsa llena de obsequios blancos (bolis y pins). Ni siquiera es cuestión de creer lo que se dice de él en los mentideros periodísticos, que es más blanco que Bernabéu. Con un sencillo repaso a sus arbitrajes al Barça es suficiente para llegar a la conclusión de que Gil Manzano no es un juez con el que el Barça se sienta cómodo, por usar una benévola expresión. Si, además, se echa un vistazo comparativo a los partidos que ha dirigido al Real Madrid, tiene toda la lógica que el extremeño se haya convertido en un sospechoso habitual entre la parroquia culé”. [Iván San Antonio / ‘Sport’]

[5-IV-2019] “No suele ser precisamente blando con los azulgrana. Se trata de Jesús Gil Manzano, uno de los dos árbitros en activo en la Primera División que más castiga a los azulgrana por partido”. [Ángel Pérez / ‘Mundo Deportivo’]

7. González Fuertes: aliado recurrente desde el VAR

A finales de la pasada Liga, se deslizó no sólo la red que Pablo González Fuertes tendía al Madrid desde el VAR, sino lo sospechoso que resultaba que fuera designado tan a menudo como asistente de vídeo para los partidos en Valdebebas. Es el caso del último Real Madrid-Valencia.

[14-VII-2020] “La designación (la tercera de González Fuertes como colegiado VAR en los últimos cinco partidos jugados por el Real Madrid como local) llega después de que en las dos anteriores sus indicaciones (o silencios) desde la sala de control resultaran decisivos para el desenlace final de los dos partidos, que cayeron ambos del lado del cuadro blanco”. [Jaume Miserachs / ‘Mundo Deportivo’]

8. Hernández Hernández: “El mejor para Florentino”

Alejandro Hernández Hernández puede presumir de ser ‘non grato’ en los dos grandes de la Liga. Cuando se le designa para un partido importante del Real Madrid, el club desliza su disgusto a los periodistas. Además, Sergio Ramos dijo que le había preguntado si tenía algún problema personal con él después de que lo expulsara en un partido contra el Levante.

📰 @raphaelvarane sufrió un plantillazo de Lenglet y dos minutos después fue agarrado de la camiseta por Rakitic.#ElClasico #HalaMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 18, 2019

En ‘Mundo Deportivo’ le dedicaron un dossier en el que le calificaban como “árbitro polémico en los clásicos”, si bien —como se podía esperar— se limitaban a enumerar las quejas azulgranas y obviaban las blancas.

Pero, por encima de todo, Hernández Hernández es el árbitro que no concedió un gol a Luis Suárez en campo del Betis, a pesar de que rebasó claramente la línea de gol. Fue calificado por ‘Mundo Deportivo’ como “el mayor escándalo de la Liga” 2016/17.

[1-II-2017] “A Hernández Hernández, colegiado de incompetencia supina, se le vio el plumero. [...] Vio el penalti y el gol y si no concedió uno de los dos, fue porque tenía órdenes, porque problemas de visión demostró no tener al señalar la falta de Suárez. El síndrome que sufrió fue cumplir órdenes. [...] LaBoñiga, que no LaLiga, del ilustre madridista señor Tebas, que dijo hace ahora un año que si a Dios le gustara el fútbol sería del Real Madrid, hiede a podrida. Los árbitros están falseando la competición”. [Domènec García / ‘Mundo Deportivo’]

[17-V-2017] “En una Liga marcada por los errores arbitrales que han permitido al Real Madrid depender de sí mismo hasta el final, no podía faltar el morbo en las designaciones de la última jornada en la que el equipo blanco y el Barça se disputarán el título. El Barça-Eibar lo dirigirá Hernández Hernández, el ‘halcón del Villamarín’ que no dio gol en un remate de Alba que entró medio metro en la portería del Betis”. [Javier Gascón / ‘Mundo Deportivo’]

[23-VI-2017] “Hernández Hernández es el árbitro de Primera División que más diferencias ha marcado esta temporada entre FC Barcelona y Real Madrid”. [Ángel Pérez / ‘Mundo Deportivo’]

[29-VI-2017] “Hernández Hernández ha sido elegido mejor árbitro de la Liga. [...] Lo dicho, el mejor del año. Para Florentino”. [Xavier Bosch / ‘Mundo Deportivo’]

9. Jaime Latre: “El árbitro que la tiene tomada con Messi”

El oscense Santiago Jaime Latre reside en Madrid, hecho que aumenta en un par de grados la desconfianza que todo buen culé debe sentir hacia él. Es un experto en mirar para otro lado y arbitrar mal a conciencia que, además, la tiene tomada con Messi desde que le sacó una amarilla por perder tiempo atándose una bota.

[29-VIII-2015] “El caso de Jaime Latre no deja de ser curioso. "Oficialmente" pertenece al colegio aragonés, pero la realidad es que se trata de un militar, que es teniente del ejército español en Madrid, como ingeniero de telecomunicaciones del ejército de tierra. ¿Casualidades? Puede ser. Pero al aficionado del Barcelona tantas casualidades ya le empiezan a mosquear”. [Texto sin firma / ‘Sport’]

[7-XII-2019] “Latre le regaló la victoria al Madrid en los últimos cinco minutos de la primera mitad. El colegiado se comió, a conciencia, la segunda tarjeta amarilla de Vinicius cuando todo el Bernabéu ya la esperaba. No duden que si la entrada la protagoniza cualquier futbolista blanquiazul, Latre lo enviaba a la calle. [...] El Madrid ya sabía que este partido lo iba a ganar. Con el VAR apagado, Latre se hartó de pitar faltas sibilinas a cualquier corte peligroso de los blanquiazules. Y llegó el segundo del Madrid”. [Lluís Miguelsanz / ‘Sport’]

[31-VIII-2015] “Miró para otro lado en dos infracciones dentro del área de los defensas del equipo andaluz que fueron penaltis clarísimos”. [Javier Gascón / ‘Mundo Deportivo’]

10. Martínez Munuera: “Madridista confeso”

El árbitro que el pasado sábado pitó el penalti de Lenglet a Sergio Ramos lo hizo imbuido por su madridismo de cuna, según nos desveló ‘Sport’ en su portada del lunes y en un videoreportaje de corte más bien costumbrista.

Antes de escarbar en su vida familiar para poder desacreditar su ejercicio profesional ya había sido objeto de numerosos prejuicios. ‘Mundo Deportivo’ lo tachó de “árbitro polémico” y hasta de “árbitro enemigo”.

11. Mateu Lahoz: “El árbitro de la FeliZidane”... y el favorito de Mourinho

El árbitro-estrella del fútbol español no podía faltar en la lista y con un papel destacado. “Se cree el Bill Gates del arbitraje, o el Donald Trump del pito”, escribió sobre él Emilio Pérez de Rozas, que le definió como “el Aytekin del Madrid”. Aunque el Real Madrid tampoco es feliz con él, se le etiqueta como árbitro blanco desde que José Mourinho opinó que era “fantástico” y pidió tenerlo “cada domingo”. Dueño del “silbato más peligroso” de España, se presta a bellos juegos de palabras como “Mateu fue la hoz y el martillo”.

[12-I-2014] “La aureola, como la mayoría de las etiquetas arbitrales, de que Mateu Lahoz deja jugar y mejora los partidos grandes siendo calculadamente permisivo posiblemente la refuerce entre los medios dominantes de Madrid y las televisiones Florentino-dependientes. La verdad es que Mateu Lahoz fue anoche un martillo implacable, a veces sutil a veces descarado, que machacó al Barça tanto por acción como por inacción”. [Sergi Solé / ‘Mundo Deportivo’]

[20-IX-2017] “Con el Real Madrid presionando al colectivo arbitral, el colegiado internacional valenciano Antonio Miguel Mateu Lahoz vuelve al Santiago Bernabéu, donde la pasada temporada perjudicó a Leganés, Sevilla y a un Betis que visita hoy a los blancos con la mosca detrás de la oreja. Mateu fue, sin duda, uno de los que más contribuyó a la ‘FeliZidane’ del curso 2016-17”. [Óscar Zárate / ‘Mundo Deportivo’]

[1-III-2018] “Lo que hizo Mateu Lahoz en Las Palmas no tiene nombre. O sí lo tiene. Pero podría ir a prisión si lo digo. En estos tiempos de censura, nunca se sabe... Y es que el robo que protagonizó el árbitro valenciano fue de los que te hacen perder los estribos. Un doble robo que perjudicó gravemente al Barça”. [Lluís Mascaró / Sport]

[3-III-2018] “Este siniestro Lahoz le anuló un gol legal a Messi y con ello le regaló una Liga al Atlético de Madrid, quitándosela fraudulentamente al Barça. ¿Qué pensar de éste sujeto? Pues que en lo más profundo de su ser desea perjudicar al Barça. ¿Le van a sancionar por tomar una decisión y su contraria, pero ambas en perjuicio del Barça? No creo, más bien le premiará el Colegio Español de Árbitros enviándolo a pitar en el Mundial”. [Luis Racionero / ‘Mundo Deportivo’]

‘Sport’ también nos alertó de su “sospechoso historial” y de que estaba allanando el camino al Madrid en una Liga “peligrosamente preparada” para los blancos. El campeón, como suele pasar en estos casos, fue el Barça.

12. Melero López: reconciliado con el Madrid

El autor del ya célebre “Todo OK, José Luis” figura en la lista negra madridista desde aquella jugada, pero por supuesto tampoco gusta en Can Barça. Se le acusa, por ejemplo, de haber regalado al Real Madrid la victoria contra el Mallorca en la pasada Liga. No es que se equivocara al no señalar una falta de Carvajal, sino que “miró para otro lado” con tal de no tener que pitarla y así poder reconciliarse con Florentino y compañía.

[24-VI-2020] “Otra vez más. Una más. Es la historia de siempre, desesperante para sus rivales, entre ellos, el Barça, que sufre desde la distancia un regalo tras otro a los blancos. Cuatro jornadas disputadas tras el parón por el coronavirus y siete regalos. La moneda siempre cae de cara para el Madrid. [...] Melero López miró para otro lado cuando Carvajal derribó en el centro del campo a Dani Rodríguez. [...] Lo que pasó después estaba cantado”. [Iván San Antonio / ‘Sport’]

[25-VI-2020] “La vuelta a la Liga sigue deparando el idilio arbitral con el Real Madrid. Ante el Mallorca, se confirmó que VARdebebas infunde un acatamiento reverencial de los árbitros, semejante al del Bernabéu. El triunfo blanco se fraguó sobre una clara falta birlada al Mallorca”. [Josep M. Artells / ‘Mundo Deportivo’]

[7-X-2018] “Sergio Ramos es el jugador con el récord de amarillas y rojas de la Liga. “¡Oh!, ¡qué rigurosos son con él los árbitros españoles!”, podría pensarse. Nada más lejos de la realidad. El récord de este futbolista es corto. Prácticamente no hay partido sin que arremeta con el codo o suelte la pata a ver si puede hacer daño. [...] Ayer jugando a las maquinitas [en el VAR] estaba Melero López (otra tortura), que aplicó un criterio distinto o ‘no vio’. Ramos, que además en el gol de Manu García suelta el codo a ver qué pilla y levanta la bota para golpear, es impune. Será eso que llaman poderes fácticos”. [Joan Poquí / ‘Mundo Deportivo’]

[25-VI-2020] “El colegiado andaluz empezó hoy a redimirse de sus pecados. En un partido en el que el Real Madrid apenas se despeinó para derrotar a un Mallorca hundido en la clasificación, Melero López ‘marcó’ el primer gol blanco al inhibirse en una clara falta. [...] Según la tradición,si en la Noche de San Juan pides un deseo te será concedido. No sería de extrañar que Melero pidiera una oportunidad para reconciliarse con los que había fallado. [sic] Pues eso, deseo concedido”. [José Luis López / ‘Mundo Deportivo’]

13. Munuera Montero: “El otro Guruceta”

El otro Munuera del arbitraje (sin parentesco con el anterior) es en realidad “el otro Guruceta” si hacemos caso a Domènec García. Emilio Guruceta, considerado uno de los mejores árbitros españoles de la historia, es mucho menos valorado por los aficionados culés veteranos, caso de este columnista:

[24-VI-2020] “Hace año y medio, desde esta columna, definí VAR como un acrónimo de Vamos a Ayudar al Real. Y se ha confirmado. [...] El valenciano Juan Munuera Montero se ha convertido en el icono de esa porquería. Él fue el juez que desde el VAR anuló el gol de Messi en la semifinal de la Supercopa de España porque el balón le rozó el hombro y también el que avaló el de Benzema en Anoeta que fue calcado al de Messi. ¿Por qué distinto criterio en jugadas idénticas? [...] Si a igualdad de infracción un juez decide distinto, no imparte justicia y, además, despide un cierto tufo a corrupción. Cincuenta años después el fútbol español ya tiene su Guruceta, aquel que señaló un penalti de Rifé a Velázquez desde casi 40 metros y sin atender a su auxiliar, a fin de clasificar al Real para la final de Copa. Munuera apartó de la final de la Supercopa al Barça y ahora ha puesto en bandeja la Liga al Real. Todo un crack”. [Domènec García / ‘Mundo Deportivo’]



14. Sánchez Martínez: “El del pisotón a Busquets”

Resulta extraño que ‘Sport’ viajara a Benidorm y no aprovechara para hacer una segunda escala en Murcia, de donde es natural José María Sánchez Martínez. Fue él quien consideró un error claro pasar por alto el agarrón de Lenglet y recomendó a Martínez Munuera revisar la acción.

‘Mundo Deportivo’ le acusa de dar “trato de favor” al Real Madrid y de haber sido uno de los responsables de convertir Valdebebas en “VARdebebas”, por su arbitraje en el mencionado Real Madrid - Valencia. Hasta el penalti del pasado sábado, se le relacionaba siempre con otra jugada: una durísima entrada de Escalante a Busquets en la que no pitó ni falta. En lo sucesivo será el del pisotón y también el del agarrón.