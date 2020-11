Messi y Cristiano Ronaldo: el declive más largo de la historia (seis años ya)

Tras el empate (1-1) del Barça en campo del Alavés salieron a relucir varias estadísticas que no dejan en muy buen lugar a Leo Messi. Hemos leído que lleva más de dos meses sin marcar un gol que no sea de penalti y escuchado que es el tercer jugador que más balones ha perdido en lo que va de Liga. Aquellos que llevan tiempo anunciando que está acabado se ven ahora cargados de razones para insistir. Llevamos ya más de seis años escuchando profecías sobre su declive y el de Cristiano Ronaldo, que habría que enmarcar dentro de eso que los anglosajones llaman ‘wishful thinking’: dejarnos guiar por nuestros deseos e ilusiones antes que por las evidencias y la realidad.

Estos augures sólo manejan una certeza: antes o después, acertarán. Cada día que pasa, de hecho, están un poco más cerca de recordarnos que ellos ya lo avisaron. Pero son muchos más los días que han pasado desde que abrieron la boca por primera vez.

Messi, “cuesta abajo” desde 2014

“Messi va cuesta abajo”, dijo este verano un paisano suyo, el exjugador Hugo ‘Loco’ Gatti, en ‘El chiringuito de jugones’ (Mega). “Messi ya no intimida a los rivales como antes”, comentaba hace unos días el periodista de ‘As’ Tomás Roncero en el mismo programa; “¿Por qué lleva seis clásicos sin marcarle al Madrid? Físicamente ya no puede. Ya no se va de tres. Se acabó el Messi que ganaba los partidos y los títulos él solo. [...] ¿Que sigue siendo el mejor? ¿Y en qué se nota?”.

Si proclamar el ocaso de Messi fuera un trabajo, Roncero sería el empleado con más días cotizados. En 2014, cuando las televisiones se recreaban en los vómitos del argentino durante algunos partidos, aseguró que tendría que colgar las botas con 30 años:

[8-III-2014] “Aquí queda ‘grabao’: Messi con 30 años dejará el fútbol. Y luego dirán: ‘Joder el cabrón de Roncero, lo que decía’. Messi no puede tener una carrera normal. En su formación no fue un jugador normal y eso pasa factura”.

Unos meses después, en el mismo programa, Roncero aprovechó un partido flojo del argentino para insistir en su pronóstico. Sus palabras recuerdan a las de hace sólo unos días, aunque han pasado ya seis años: “Messi no te mete tres goles como antes. Messi ya no puede apoderarse de un partido como antes, porque ya no tiene el físico que tenía antes. Messi ya no te hace un slalom llevándose a cinco”.

Aquella temporada se resolvió con el triplete del Barça y un nuevo gol maradoniano de Messi en la final de la Copa del Rey, ante el Athletic (3-1). Desde entonces ha ganado cuatro ligas y una Champions, entre otros títulos, además de ser reconocido con el Balón de Oro al mejor jugador de 2015. Justo al empezar ese año, Alfredo Relaño, entonces director de ‘As’, daba por cerrado el ciclo de Messi en el Barça, por el bien de la entidad:

[9-I-2015] “El Barça está hecho un lío. Hace no tanto que Guardiola se escapó de allí. Entre las varias posibles causas que los ‘barçólogos’ apuntaron, la más firme de todas me pareció que no veía forma de hacerse con Messi. […] Lo que no ha cambiado es su excelencia con el balón. ¿O sí? Ganó cuatro balones de oro consecutivos, pero el último lo ganó Cristiano Ronaldo, que ahora quizá repita. ¿Y entonces…? Messi sacude ahora las paredes de un Barça en el que todo resuena a hueco. Luis Enrique no es lo más esclarecido del espacio antropológico culé. Sólo a alguien como Zubizarreta se le pudo ocurrir contratarle. Bartomeu es el suplente de un resentido, Rosell, que llegó al Barça sin más Norte que dejar en ‘off-side’ en lo que pudiera a Laporta. Al final de todo, lo que queda del Barça es una nave extraviada cuyas tripas devora Messi, un ‘alien’ al que convendría desembarcar cuanto antes, en el Chelsea o donde sea. Pase lo que pase, lo que sí me temo que el tiempo de Messi en el Barça ya ha acabado”. [Alfredo Relaño / `As’]

De Messi a Cristiano Ronaldo

Abierta la veda por Roncero, uno de sus compañeros en ‘As’, Manu Sainz, se animó a poner una pica en la cuesta abajo del argentino. “El declive de Messi es evidente”, escribió en octubre de 2014, aprovechando que se había quedado fuera de la terna de aspirantes a un premio de la Liga.

El declive de Messi es evidente. Ya no aparece ni en la nominación a mejor delantero de la Liga pasada. Son Cristiano, Diego Costa y Vela. — Manu Sainz (@Manu_Sainz) October 17, 2014

La jugada no salió precisamente bien, pero aun así Sainz volvió a probar suerte un par de años después. El tuit puede considerarse historia de las redes sociales: “Lo voy a decir en la jornada 2 de la Liga 17-18: creo que ha comenzado el declive de Messi… (Dicho con todo el cariño y el respeto)”.

Lo voy a decir en la jornada 2 de la Liga 17-18: creo que ha comenzado el declive de Messi... (Dicho con todo el cariño y el respeto). — Manu Sainz (@Manu_Sainz) August 26, 2017

Durante estos tres años de presunto declive, el tuit ha sido compartido —de momento— por cerca de 45.000 personas, la mayoría tras alguna exhibición del argentino. Aprovechando el tirón de popularidad, aunque fuera negativa, Sainz llegó a imprimir el tuit en camisetas conmemorativas:

Sainz jamás se habría atrevido a decir algo así de Cristiano Ronaldo, de cuya amistad presume habitualmente desde hace más de una década. Para encontrar un pronóstico similar sobre el portugués hay que cambiar de trinchera. Más o menos por las mismas fechas en que los mencionados periodistas daban por enterrado a Messi, Quim Domènech trataba de poner fecha de caducidad a CR7 en debate con otro periodista amigo del futbolista, Edu Aguirre. Y todo porque esa noche no había marcado ningún gol en el Albania-Portugal:

[7-IX-2015] “Ya empieza a ser hora de que contéis que el rendimiento de Cristiano Ronaldo ya no es el que era, y que ha comenzado su declive”. [Quim Domènech / ‘El chiringuito de jugones’]

Tras esta profecía, Cristiano Ronaldo ganó con el Real Madrid una Liga y tres Champions League consecutivas. También ganó la Euro 2016 con Portugal. Fue distinguido dos veces más con el Balón de Oro y, en el verano de 2018, traspasado por 100 millones de euros a la Juventus, con la que ha seguido ganando títulos. Tiene 35 años y algún día se retirará, claro. Como Messi. Aún no sabemos cuándo.