Mano dura de la prensa tras el penalti 'inconstitucional' de Militao

Emilio Butragueño volvió a estallar el pasado domingo: “¡Caray!”, exclamó el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid tras el empate (2-2) ante el Sevilla que impidió al equipo blanco encaramarse al liderato de la Liga, a falta de solo tres jornadas. Fue la segunda vez en año y medio que el ‘Buitre’ incurrió en semejante exabrupto, al menos según los estándares bajo los que modula sus mensajes postpartido. “Nos deja inquietos y este tipo de decisiones nos generan incertidumbre”, dijo en declaraciones a Movistar+ tras la actuación del árbitro Martínez Munuera.

“Con todos los respetos, no me extraña que haya un sector del madridismo que eche de menos a Mourinho”, dijo minutos después Juanma Castaño, presentador de ‘El partidazo de Movistar+’: “Un día como hoy, el madridismo necesita mano dura en sus declaraciones y en su defensa, no estas vueltas, para al final decir: ‘Nos deja inquietos’. Si hay que decir algo, se dice claramente, que es lo que se le pedía hoy a Butragueño”.

Vista la aversión de Butragueño a los incendios, y a falta de un Mourinho con su bidón de gasolina, varios periodistas se han encargado de poner esa 'mano dura' tras el penalti por mano de Eder Militao, la polémica arbitral más comentada de la última semana y quizá de los últimos meses. De hecho, muchos tertulianos enmarcan este partido –en el que también se anuló un gol a Benzema– en una tendencia que, según ellos, pretende impedir que el Real Madrid revalide el título.

“Para mí es una vergüenza que se ha consumado hoy. El Madrid lleva toda la temporada así. Al Madrid no le han dejado ponerse líder. Lo que ha pasado esta noche en Valdebebas no me sorprende absolutamente nada”. [José Luis Sánchez / El chiringuito de jugones, Mega]

📰 El Madrid pierde la mano

📆 Nuestra portada de hoy, 10 de mayo

“La sensación que tiene esta noche el madridismo es que hasta aquí nos han permitido llegar. No es solamente lo de hoy, es un histórico. El VAR no es una máquina expendedora de lotería, yo del VAR me fío. Pero el VAR lo manejan seres humanos y del que no me fío es del ser humano. La máquina es objetiva, la máquina es científica... bueno, relativamente”. [Juanma Rodríguez / 'El chiringuito de jugones', Mega]

“Tengo la sensación de que se están riendo de nosotros, del madridismo, de los que sufrimos por el Real Madrid. No es casualidad que todos estemos indignados. No es casualidad que Zidane se enfade tanto”. [Edu Aguirre / 'El chiringuito de jugones', Mega]

“Yo transmito lo que está pensando el 99,5% de los aficionados del Real Madrid: hasta el gorro de poner la otra mejilla. He recibido, sin exagerar, más de 500 whatsapps desde que ha acabado el partido, no me había pasado ni ganando la Champions. Unos son más forofos, otros menos, gente muy instruida... diciendo que sienten ganas de dejar de ver el fútbol español porque se sienten estafados, que no nos tomen por idiotas. La sensación de que nos toman por gilipichis, por decirlo finamente, ya se ha acabado”. [Tomás Roncero / 'El chiringuito de jugones', Mega]

Tanto ‘As’ como ‘Marca’ colocaron el tema dos días en portada, el primero como clave del partido y el segundo tratando de darle mayor perspectiva: mientras que ‘Marca’ lo llevaba a un terreno más amplio reflejando la confusión general en el mundo del fútbol, ‘As’ tiraba de un clásico entre los clásicos: “Mano negra”.

📰 Aquí tenéis nuestra portada de hoy, martes 11 de mayo

🗞 MANO NEGRA

#LaPortada "El tema de las manos se puede cargar el fútbol"

V de VAR, V de vergüenza, V de Velasco

El mismo domingo por la noche, con la jugada aún caliente, tanto Isaac Fouto en 'Tiempo de juego' (Cope) como el exárbitro asistente Rafa Guerrero en 'El chiringuito de jugones' amplificaron el mensaje de una fuente del Comité Técnico de Árbitros: el penalti de Militao fue tan claro que incluso va a ser empleado en futuras sesiones como ejemplo de lo que se debe pitar. Eso sí, apenas 48 horas más tarde el propio Fouto admitió, en debate con Miguel Rico en 'El partidazo de Cope', que a partir de la Eurocopa un mano así deja de ser infracción. Es decir, que el penalti ejemplar y modélico del CTA caduca en menos de un mes.

El presidente de los árbitros españoles, Carlos Velasco Carballo, ha sido aludido directamente por varios periodistas a cuenta de la jugada:

“¡Vaya Liga tenemos... y vaya arbitraje tenemos! Aquí nadie sabe lo que es penalti o no es penalti. Que todavía no dimita nadie en el Comité de Árbitros es preocupante. No se aclaran ni ellos. El presidente del Comité no sabe explicar qué es penalti o no es penalti. ¡Explica a la gente, que es la que alimenta el fútbol, qué pasa con los árbitros!” [Josep Pedrerol / 'El chiringuito de jugones', Mega]

Militao, cabizbajo tras el penalti. (Reuters)

“Es una vergüenza que la mejor Liga del mundo, con cuatro equipos compitiendo hasta el final, tenga estos arbitrajes y sobre todo el VAR. No quiero escuchar esta noche hablar de tácticas, del bloque alto o del bloque bajo. El VAR ha decidido la Liga y esto es muy grave. Pido la dimisión una vez más de Velasco Carballo. Necesitamos una renovación urgente del estamento arbitral. El VAR en España es una auténtica vergüenza”. [Roberto Gómez / 'Estudio estadio', Teledeporte]

“Desde ayer tenemos otro tridente para la historia: Celino Gracia Redondo, Raúl García de Loza y Juan Martínez Munuera. [...] No tengo al Munuera valenciano por un mal árbitro pero es evidente que desde que convirtió el agarrón de Lenglet a Ramos en penalti de Clásico su bolsa de viaje siempre va completa con el dodotis en el neceser. [...] Velasco Carballo lo ha conseguido. Ha tardado menos de lo esperado. Y hay que reconocerle el mérito. Apenas 100 jornadas después de su implantación en España ya nadie cree en el invento del VAR. [...] La Liga más emocionante del siglo ya está manchada. Es la liga del VAR. Con V de vergüenza. Con V de Velasco”. [Raúl Varela / 'A diario', Radio Marca]

“Es la liga de Martínez Munuera y Hernández Hernández, liga poco estimulante, por no decir alguna otra cosa que lo definiría mejor”. [Antonio García Ferreras / 'Al rojo vivo', La Sexta]

“Dios os ha castigado a todos los que queréis VAR: ¡tomad bar y 10 cucharadas de VAR! Esto es inadmisible"

Como viene sucediendo con polémicas similares desde su implantación en España hace ya casi tres años, hay quien cree que el VAR añade varios grados al ya tradicional caos del criterio arbitral:

“Dios os ha castigado a todos los que queréis VAR: ¡tomad bar y 10 cucharadas de VAR! Esto es inadmisible. Llevo diciendo que se van a cargar el fútbol desde que lo instauraron”. [Manolo Lama / 'El partidazo de Cope']

“El VAR, como elemento de entender el fútbol, el arbitraje y la vida es como el pedo: solo le gusta al que se los tira. [...] El VAR es una chufla que se está cargando el fútbol”. [Tomás Guasch / 'El partidazo de Cope']

No obstante, el alegato anti-VAR más surrealista de la semana llegó en forma de encuesta. En el programa ‘Estudio estadio’ se les ocurrió preguntar a sus espectadores: “¿Se debería suprimir el VAR en las tres últimas jornadas de campeonato?”

⁉️Hoy os preguntamos...



🤔¿Se debería suprimir el VAR en las tres últimas jornadas de campeonato?



🕚¡Os esperamos a las 23h!



Penalti según el Código Penal

Compite en marcianismo con la encuesta de la televisión pública nacional la aparición estelar en el diario ‘As’ de Diego López Garrido. El exdiputado y antiguo secretario de Estado español para la Unión Europea califica como “inconstitucional” el penalti de Militao, y hasta trata de hacernos ver que decir esto “no es una ‘boutade”. En su argumentación hasta cita artículos de la carta magna y del Código Penal:

“El artículo 25.1 de la Constitución Española dice: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa”. [...] Acudamos al Código Penal. Su artículo 10 señala: “Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley”. Esta norma encierra la filosofía sancionatoria general de nuestro derecho: solo se puede castigar una conducta “dolosa”, es decir, voluntaria. [...] El salto de Militao no iba dirigido a dar con el brazo en el balón, porque, cuando le toca, aquel se encuentra de espaldas. El contacto con el balón es, pues, objetivamente involuntario. Se cae de su peso. Es no sancionable, se mire por donde se mire. También si lo miramos desde el derecho español. El penalti pitado a Militao fue ‘inconstitucional”. [Diego López Garrido / 'As']

Los jugadores del Real Madrid, el alemán Kroos y el brasileño Militao. (EFE)

Como se verá, el resto de lamentos estaban menos elaborados:

“Pitando un penalti así, que decide una Liga, no se puede jugar al fútbol. [...] Es una acción de f-ú-t-b-o-l, que nos estamos cargando el fútbol. A ver si nos enteramos de que un jugador no puede saltar como si fuera un jugador de futbolín. Esto es una auténtica pasada, intolerable”. [Pedro Pablo San Martín / 'Estudio estadio', Teledeporte]

En algunos casos, se aprecia cómo los tertulianos se van calentando a medida que avanza su discurso y, en cuestión de minutos, pasan de hablar de un 'casi mangazo' a hablar de 'mangazo' sin ambages y luego hasta de “robo a mano armada”.

“No voy a decir que ha sido un 'mangazo' pero casi. [...] Esto no es una ONG, no puedes poner a un árbitro que no es el mejor. Al Madrid le han pegado hoy un 'mangazo', pero llorar no es el estilo del Madrid. [...] El penalti no es riguroso, no es penalti. Es un robo a mano armada como la catedral de Burgos”. [Joaquín Maroto / 'Estudio estadio', Teledeporte]

En todo caso, este comentarista no cae del todo en el victimismo: “Al Madrid le han robado un partido, no la Liga, porque la Liga la va a ganar”.

Una línea 'pegada con mocos'

La polémica posterior al Real Madrid-Sevilla no se limitó al comentado penalti. En los primeros minutos, Martínez Munuera anuló un gol a Benzema por indicación del VAR, que detectó un fuera de juego de Odriozola. Cuando la realización televisiva mostró la repetición, Jorge Valdano sorprendió en Movistar+ poniendo en duda la escuadra y el cartabón de LaLiga: “Pues no me gusta cómo está trazada la raya”.

Esta es la posición de Odriozola.

Gol anulado a Benzema por fuera de juego.

Juan Carlos Rivero no veía el problema tanto en la línea como en el pie de Odriozola: “Está como 'doblao”, dijo el presentador de ‘Estudio estadio’. En este mismo espacio, Roberto Gómez repitió una suerte de mantra. “En televisión no hay líneas rectas”, insistió en cuatro o cinco ocasiones, y lo mismo a la mañana siguiente en la tertulia de 'A diario' en Radio Marca. Cuando el presentador de este espacio, Raúl Varela, le pidió que desarrollara el tecnicismo, a ver qué quería decir, Gómez le emplazó a otro día alegando que el programa iba mal de tiempo. Menos técnica fue la explicación que dio Joaquín Maroto al asunto en Teledeporte la noche anterior: “El penalti está cogido con pinzas y la línea está pegada con mocos. Se le ha ido la brocha al pintor”.