Madrid y Barça, unidos por el VAR: lo adoran cuando van líderes y lo detestan cuando no

Desde la introducción del VAR en la Liga, Real Madrid y FC Barcelona han coincidido en achacarle buena parte de sus males. En lo que no se han puesto de acuerdo es en el momento. Mientras que el Madrid expresó sus críticas durante la temporada pasada y parte de esta, el Barça se queja ahora con más fuerza que nunca al entender que “no está siendo equitativo” y “favorece al mismo equipo”, según dijo Josep Maria Bartomeu. Casualmente, los dos grandes se han mostrado conformes con el videoarbitraje cuando han sido líderes y han abierto la boca al verse por detrás del eterno rival. En paralelo, el cambio de líder en la clasificación ha dado pie a otro vuelco: el de la beligerancia mostrada hacia el VAR por la prensa que orbita en torno a ambos equipos.

Tras su gran puesta de largo internacional en el Mundial de Rusia 2018, la Liga adoptó el VAR en la temporada 2018/19. Las primeras jornadas ratificaron lo que la Copa del Mundo ya había dejado entrever: la mayoría de periodistas, y especialmente los tertulianos, no iba a contribuir a que el público asimilara el funcionamiento del VAR, sino al contrario. Frases como “es incomprensible que el árbitro no vaya al monitor si tiene dudas” comenzaron a hacerse un hueco entre los lugares comunes del periodismo deportivo, y a demostrar que muchos de sus profesionales ignoraban el protocolo de la nueva herramienta.

Año I: el penalti a Vinícius, cuestión de Estado

El VAR se convierte en asunto de Estado hacia el final de la primera vuelta. El día de Reyes de 2019, Rulli derriba en el área a Vinícius Junior sin que el árbitro pite penalti ni el VAR crea oportuno advertirle. La Real Sociedad gana (0-2) en el Bernabéu, el Madrid se queda a 10 puntos del Barcelona y la tecnología empieza a cosechar sus primeros desencantos en las redacciones:

[9-I-2019] “Sin la tecnología, y ahí están los datos para quien los quiera comprobar, el Barcelona ha sido, de largo, el equipo más beneficiado de la última década en España, de ahí que todos, y fundamentalmente los madridistas, tuvieran tanta ilusión con el VAR. Pero ha sido una ilusión frustrada a las primeras de cambio porque, parafraseando a Piqué, cuando no había VAR el equipo más beneficiado era el Barça, y ahora que lo hay... también lo es”. [Juanma Rodríguez / 'Marca']

[6-I-2019] “Acogí el VAR con entusiasmo en verano. Y con muy buena fe. Lo vi como un factor corrector necesario para que los errores claros de los árbitros pudieran ser arreglados por los avances de la tecnología audiovisual. Pero el VAR no intervino en el claro empujón a Ramos (¡con qué facilidad se pitan los penaltis que hace el Madrid y lo que cuesta verlos cuando los sufre!) y menos aún en el penalti indiscutible de Rulli a Vinícius”. [Tomás Roncero / 'As']

Como se ve, aquel día ‘Marca’ concedió en su portada más importancia al mal juego del Madrid que a la actuación arbitral, aunque en su portada mencionara el “injustificable fallo del VAR”. El diario, por medio de José Félix Díaz, transmitía el estupor de la planta noble:

[6-I-2019] “Indignados. (...) Los dirigentes del club blanco no salían de su asombro minutos después del partido. No entendían lo que había podido pasar para que la citada jugada no fuera considerada como falta, una vez vistas las diferentes repeticiones. No logran comprender qué ha podido suceder (...) Van a enviar una queja a la Federación porque consideran que no hay explicación alguna a lo sucedido”. [José Félix Díaz / 'Marca']

[12-I-2019] “El Real Madrid llevaba años sintiéndose maltratado desde la Federación Española de Fútbol. (...) La conspiración vuelve a planear. (...) Creen que no se hace un uso correcto del VAR (algo en lo que coincide casi la mayoría del fútbol). (...) El club blanco se sintió traicionado. Apoyó la llegada del VAR como pocos en busca de esa justicia que decían haberse quedado en el limbo y, de repente, golpe en la frente. En el fondo piensan que todo sigue igual y que el arbitraje sigue estando en manos nada amigas al Real Madrid, en especial, las del VAR con Clos Gómez como responsable”. [José Félix Díaz / 'Marca']

Los arrebatos más feroces tuvieron lugar en televisión. Josep Pedrerol dibujó un escenario posapocalíptico en el fútbol nacional tras los estragos del novedoso videoarbitraje:

[6-I-2019] “Lo de hoy es un escándalo, una vergüenza, y marca un antes y un después en cuanto al VAR en España. Somos la vergüenza del mundo en este momento. (...) Un árbitro puede ayudar a un compañero y lo deja tirado. ¡Me parece de una gravedad…! (...) Hoy, el VAR no ha limpiado el fútbol, lo ha manchado. Debería dimitir más de uno”. [Josep Pedrerol / ‘El chiringuito de jugones’, Mega]

[7-I-2019] “Si no ayudas a tu compañero a pitar el penalti más claro del año… ¿Cómo te puedes fiar de esto? Lo grave es que hay un antes y un después del VAR y del arbitraje de este país, porque quedan retratados todos”. [Josep Pedrerol / ‘El chiringuito de jugones’, Mega]

A todo esto, en Barcelona las portadas no hacían siquiera una vaga alusión a la jugada (que incluso fue silenciada en crónicas como la de ‘Sport’) y se limitaban a hacer leña con la pésima situación deportiva del rival.

[8-I-2019] “El Madrid no perdió por el VAR ante la Real Sociedad. (...) Hacia tiempo que no pasaba, pero ha vuelto el victimismo a la Casa Blanca. O la presión a los árbitros. Las reiteradas quejas blancas parecen ser una forma de aviso a futuros encuentros mientras se tapa la realidad del equipo”. [Santi Nolla / 'Mundo Deportivo']

“Todo OK, José Luis”

Una semana después del polémico partido, el Comité Técnico de Árbitros hizo pública la conversación entre Munuera Montero y Melero López: es decir, el famoso “todo OK, José Luis” con el que Melero animó a Munuera a reanudar el juego.

[16-I-2019] “Josep Vives, portavoz de la junta directiva del Barça, decía ayer que ellos estaban contentos con el VAR. (...) Al Barça ningún penalti en contra [en la primera vuelta], al Real Madrid... ¡cuatro! ¿Cómo no va a estar contento Vives con el VAR? (...) Nada estaba OK, querido José Luis Munuera, nada. (...) ¿OK para quién? OK para el Barça, por supuesto. (...) La jornada pasará a la historia negra del fútbol español por la paletada de tierra que el VAR arrojó sobre el Real Madrid y cómo la tecnología salió al rescate del equipo culé”. [Juanma Rodríguez / 'Marca']

El “todo OK, José Luis” no tuvo gran trascendencia en la prensa culé, pues seguía convencida de que el VAR había sido un acierto mayúsculo.

[16-I-2019] “En su primera temporada de aplicación en la Liga, el VAR es de un éxito tan rotundo que incluso en la Copa del Rey lo han implantado ya en los octavos de final y también la Champions ha rectificado sobre la marcha”. [Xavier Bosch / 'Mundo Deportivo']

En plena vorágine, ‘Sport’ incluso publicó un artículo titulado, atención: “El VAR en España, un modelo de ejemplo en el resto del mundo”:

[14-I-2019] “El Video Assistant Refereee [sic] estrenado esta temporada en España en Primera División, lejos de ser un problema como está pareciendo en estas últimas jornadas por determinadas decisiones, está siendo todo un éxito. Calificación que no sólo comparten en España las dos instituciones más implicadas como son LaLiga y el Comité Técnico de Árbitros, sino que además es una opinión extendida en otras ligas donde ya se lleva ejecutando desde antes de la española y a nivel de UEFA y FIFA”. [Ramón Fuentes / 'Sport']

Año II, primera parte: un clásico polémico

Las posturas se mantuvieron al comenzar la vigente temporada 2019/20, e incluso se reforzaron tras el Barcelona-Real Madrid de la primera vuelta, en el que Emilio Butragueño denunció “dos jugadas clarisísimas” [sic] de penalti a Varane. Al ‘Buitre’ hasta se le escapó un “¡caray!”. El diario ‘Marca’ habló en portada de una “mano negra” con la que ni siquiera el VAR podía acabar.

#LaPortada El Madrid cree que ni el VAR acaba con la mano negra pic.twitter.com/HTHYkMxmYU — MARCA (@marca) December 19, 2019

De nuevo, José Félix Díaz dio cuenta del “malestar” del club: “Ni con el VAR podemos ganar”, penaban en las alturas.

[19-XII-2019] “En el Real Madrid existe el convencimiento de que en los dos últimos lustros el club banco ha sido perjudicado por las decisiones arbitrales. Desde la zona noble del Bernabéu pedían a gritos la llegada del videoarbitraje. Los dirigentes madridistas fueron sus grandes aliados. Pensaban que con la aplicación de la tecnología, esas decisiones se volverían neutras y dejarían de perjudicar a sus intereses, pero tras lo sucedido en el Camp Nou reconocen su error. Pues bien, temporada y media después de la llegada del VAR a LaLiga, la decepción es mayúscula. No hay consuelo posible y mantienen que ni con el VAR hay solución a una tendencia que apunta contra el Real Madrid y que no parece tener fin”. [José Félix Díaz / 'Marca']

De nuevo, Juanma Rodríguez alertó de un mal arbitraje calculado:

[19-XII-2019] “En las designaciones de Hernández Hernández abajo y De Burgos Bengoetxea arriba hay premeditación y alevosía. (...) Para el Real Madrid resulta imposible jugar contra el Barcelona sin que exista siempre algo raro, un penalti claro a favor no pitado, uno en contra inexistente sí señalizado, una expulsión injusta... El absentismo laboral de Hernández al cuadrado y su amigo del VAR están, por supuesto, estrechamente relacionados con la carta que Bartomeu envió a Rubiales y, por qué no decirlo, con el irrespirable ambiente que se vivió en los aledaños del Camp Nou y que devino en violencia callejera: no convenía que el Real Madrid ganara... y al Real Madrid se le impidió ganar”. [Juanma Rodríguez / 'Marca']

De nuevo, Tomás Roncero volvía a cuestionar la utilidad del VAR:

[18-XII-2019] “Podemos afirmar a estas horas que Bartomeu no enviará una nueva misiva al Comité Arbitral para quejarse del funcionamiento del VAR. (...) Se supone que se implantó como factor corrector para asegurar la justicia en el fútbol”. [Tomás Roncero / 'As']

De nuevo, los diarios de Barcelona apenas nombraron las jugadas y se limitaron a decir que el Real Madrid había reclamado dos penaltis. En ‘Mundo Deportivo’ incluso aseguraron que no había más perjudicado que el Barça.

Año II, segunda parte: la nueva normalidad

Cuando el coronavirus interrumpió el campeonato, el Barcelona aventajaba en dos puntos al Madrid. Siete jornadas más tarde, los blancos han hecho pleno y disponen de un colchón de cuatro puntos. En la prensa culé se palpa la nueva normalidad: el VAR, casi ignorado durante más de una temporada y media, se ha erigido estas semanas en el tema central, por encima del mal juego del equipo. Han agotado en tiempo récord los juegos de palabras posibles para titular: “VARgüenza”, “VARbena”, “Dos VARas de medir”, “VARdebebas”, “VARra libre” o “Así, así, gana el VARdrid”.

PORTADA DE MUNDO DEPORTIVO pic.twitter.com/Qk3hIY4JBa — Mundo_Blaugrana (@Blaugranas_sv) June 20, 2020

ESTA ES LA PORTADA DE MAÑANA DE SPORT pic.twitter.com/fRhhXr1lze — Mundo_Blaugrana (@Blaugranas_sv) June 22, 2020

💥 Plantarán cara al Madrid y al VAR



❌ Los 5 errores que han favorecido al Madrid tras el parón de LaLiga https://t.co/2ZVYJUgzFn — Diario SPORT (@sport) June 22, 2020

PORTADA DE MUNDO DEPORTIVO pic.twitter.com/fQ5GpSqsFT — Mundo_Blaugrana (@Blaugranas_sv) June 22, 2020

PORTADA DE MUNDO DEPORTIVO pic.twitter.com/2ILgxEx1S6 — Mundo_Blaugrana (@Blaugranas_sv) June 22, 2020

TRUEQUE INMINENTE



PORTADA DE MUNDO DEPORTIVO pic.twitter.com/XfzaASjOZ0 — Mundo_Blaugrana (@Blaugranas_sv) June 25, 2020

PORTADA DE MUNDO DEPORTIVO pic.twitter.com/9ngUNUDXtl — Mundo_Blaugrana (@Blaugranas_sv) July 1, 2020

ESTA ES LA PORTADA DE MAÑANA DE SPORT pic.twitter.com/Cyz3JOnWPq — Mundo_Blaugrana (@Blaugranas_sv) July 6, 2020

ESTA ES LA PORTADA DE MAÑANA DE SPORT pic.twitter.com/gUD52rmuei — Mundo_Blaugrana (@Blaugranas_sv) July 7, 2020

Los diarios de Madrid también han llevado el VAR a portada tras la reanudación de la Liga, aunque en términos bien distintos: para reflejar las quejas de Quique Setién, Gerard Piqué y Bartomeu o, como en el caso de ‘Marca’, para reflejar (dos veces) el hartazgo blanco debido a ellas.

🔝 El Real Madrid sería líder de todas las formas posibles: con VAR y sin VAR#FelizMartes pic.twitter.com/xAEobVPKXr — Diario AS (@diarioas) July 7, 2020

En ‘As’, se han apresurado a emplear uno de los pocos juegos de palabras que quedaban libres: “Pelea de VAR”.

En televisión, Pedrerol regala ahora al Barça algunos consejos que quizá le habrían venido bien a él mismo un año y medio antes:

[22-VI-2020] “Es normal quejarse, enfadarse, lamentarse… La polémica es la salsa del fútbol, sí, pero si recurres al victimismo, te equivocas. Si te recreas en la derrota, tardas mucho en levantarte. Demasiado. Si el Barça pierde la Liga, no será culpa de los árbitros ni del VAR”. [Josep Pedrerol / ‘Jugones’, La Sexta]

💥 "Que Setién revise el Sevilla - Barça".



El EDITORIAL de @jpedrerol en #JUGONES. pic.twitter.com/wuqfiotiBm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 22, 2020

[29-VI-2020] “¡Nos querían engañar! Que si los árbitros, que si el VAR, que si el Real Madrid… Algunos os creisteis la campaña para esconder las miserias del Barça. (...) Bartomeu, por el bien de los culés, ¡vete a tu casa!” [Josep Pedrerol / ‘Jugones’, La Sexta]

🔥🔥El EDITORIAL de @jpedrerol que será un TERREMOTO en BARCELONA. #JUGONES pic.twitter.com/3wdVH0918p — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 29, 2020

[5-VII-2020] “Que Bartomeu, un presidente, critique el funcionamiento del VAR y de los árbitros es lo más grave que ha ocurrido en toda la Liga”. [Josep Pedrerol / ‘El chiringuito de jugones’, Mega]

[6-VII-2020] “Ayer, el Barça hizo un partidazo… pero de eso casi no se habla. (...) Hasta Bartomeu se mete con el VAR. El que faltaba. Queda claro que a algunos les gusta más llorar que disfrutar”. [Josep Pedrerol / ‘Jugones’, La Sexta]

EL EDITORIAL de @jpedrerol sobre el BARÇA y BARTOMEU en #JUGONES. pic.twitter.com/1rMCG4tkSh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 6, 2020

“La Liga del agravio”

El director de ‘Mundo Deportivo’, Santi Nolla, ha experimentado el mismo proceso que Pedrerol, pero a la inversa. El mismo que lamentaba recurrir al “victimismo” para tapar la mala situación deportiva se ha puesto a la cabeza de las reivindicaciones de nuevo cuño. Ha rebautizado el campeonato como “la Liga del agravio” y ha denunciado ya en varios artículos que el Barça, a diferencia del Madrid, juega sin red. En la línea de otros comentaristas, Nolla no sólo se queja de los errores del VAR, sino también de los aciertos manifiestos cuando no le vienen bien a su equipo: “La sensación es que a algunos le hacen justicia y a otros le aplican la ley”, denunció cuando las imágenes demostraron sin la menor duda que Ter Stegen se había adelantado al detener un penalti ante el Atlético de Madrid.

En las últimas semanas, en los dos grandes diarios azulgranas se suceden los artículos como el de Nolla. No se escatiman acusaciones directas (aunque poco concretas) de corrupción y hallamos hasta símiles con la mafia:

[7-VII-2020] “Florentino Pérez se cansó de ver como el VAR le apartaba en ocasiones de la victoria y no dudó en corromper la herramienta que venía a terminar con años de parcialidad en el colectivo arbitral”. [Xavier Ortuño/ 'Sport']

[22-VI-2020] “No me puedo creer que unos señores que han forjado su carrera pitando partidos en campos de tierra, ascendiendo y puntuando para llegar a arbitrar en el fútbol de primer nivel se dejen influenciar de esta manera. El VAR ha muerto”. [Xavier Ortuño / 'Sport']

[23-VI-2020] “La sombra de la sospecha se ha instalado definitivamente en una Liga que ahora parece adulterada. [...] Si el Madrid ha recuperado el liderato ha sido gracias a estos favores/errores de los colegiados de turno y a la pésima gestión que se está realizando de un invento tan fantástico como la tecnología aplicada al fútbol. Tenía que haber mucha más justicia con el VAR y ahora resulta que hay más injusticia”. [Lluís Mascaró / 'Sport']

[23-VI-2020] “El VAR ha demostrado en las dos últimas jornadas que lleva una funda blanca sin mancha alguna. No creo en las conspiraciones pero sí en los hechos comprobados que demuestran que cuantas veces ha intervenido el VAR en los últimos tres partidos del Madrid lo ha hecho a favor del equipo de Zidane”. [Lluís Foix / 'Mundo Deportivo']

[23-VI-2020] “La historia blanca está tan llena de éxitos como de triunfos sospechosos. Pero ni la pandemia del covid-19, que algunos aseguran cambiará el mundo y hará que valoremos lo realmente importante, parece que modificará esa leyenda”. [Dagoberto Escorcia / 'Mundo Deportivo']

[25-VI-2020] “VARdebebas infunde un acatamiento reverencial de los árbitros, semejante al del Bernabéu”. [Josep M. Artells / 'Mundo Deportivo']

[6-VII-2020] “El VAR se ha convertido en la coartada que necesitaban los árbitros, y toda la estructura al arbitraje dedicada, para consumar sus fechorías. (...) ¿Saben aquello de la mafia, lo de que parezca un accidente? Pues eso, que con el VAR roban a los equipos que les interesa robar y matan la dignidad del fútbol con la apariencia de que administran más justicia. Todo muy sibilino, todo muy de la "cosa nostra", que es que este año gane la Liga el Madrid. ¡Ah!, se me olvidaba: que fácil es robar en Anoeta y San Mamés cuando no hay público en las gradas, ¡eh!”. [Joan Maria Batlle / 'Sport']

Una de las escasas voces discordantes en el orfeón azulgrana es la del editor de ‘Sport’, Josep Maria Casanovas. Tras el empate en Vigo, aseguró que al Barça le hacía falta más autocrítica y no escudarse tanto en enemigos externos. Así lo daba a entender de forma sutil en un artículo que, leyendo entre líneas, deslizaba esa conclusión. Lo tituló: “El Barça es el culpable, ni VAR ni hostias”.