Zinedine Zidane: mago cuando gana, técnico de Regional cuando pierde

En el relato periodístico en torno a Zinedine Zidane, la táctica es uno de los elementos narrativos más recurrentes. En la derrota supone el clavo más largo del ataúd y en la victoria tan sólo una adorable carencia. Incluso una virtud. Hace sólo unas semanas, tras ganar la Liga, en el programa ‘El chiringuito de jugones’ (Mega) mostraron bajo su habitual rótulo chillón de “exclusiva” las tres claves del éxito del entrenador en el Real Madrid: diálogo con los jugadores, felicidad en los entrenamientos y no agobiarles con vídeos de táctica.



[19-VII-2020] “Zidane tácticamente no es el que más trabaja del mundo, y no es mejor ni peor por eso. No trabaja vídeos, da dos pinceladitas del rival. Un jugador me decía: ‘Los importantes somos nosotros, nos hace sentirnos importantes a nosotros’. (...) Otro tipo de entrenadores hablan más del rival que de su equipo. Zidane considera que eso mentalmente quema la cabeza a jugadores top mundiales”. [Edu Aguirre / El chiringuito de jugones]

“Está muy bien”, aprobó la intervención de Aguirre el director del programa, Josep Pedrerol, cuyos reproches al técnico tras la eliminación en la Champions League, sólo unas semanas después, han ido precisamente contra esa línea relajada y poco obsesiva:



[7-VIII-2020] “Zidane es un buen gestor de grupo, ha ganado Champions… pero (...) no es el entrenador que más fútbol ve de Europa. (...) ¿Por qué ese inmovilismo de Zidane [con los cambios]? Porque no sabe actuar sobre el campo. Mourinho reaccionaba en el campo”. [Josep Pedrerol / ‘El chiringuito de jugones’, Mega]



José Mourinho, precisamente, fue el nombre que más sonó como posible reemplazo a principios de temporada, cuando más se especuló —al menos en la prensa— con el futuro de Zidane, cuya temporada ha transcurrido, arriba y abajo, por continuos toboganes.

Cuestionado desde pretemporada

Dos portadas de ‘Marca’, aún en verano, dieron sucesivas alertas. La primera, el 18 de agosto, aseguraba que Zidane había “perdido la inmunidad”. En la letra pequeña se explicaba que ese descrédito era a ojos de la afición, no del club. La información no se apoyaba en ninguna encuesta ni nada parecido.



La segunda, un mes y un día más tarde, situaba a Zidane “en el punto de mira” tras la dura derrota (3-0) ante el PSG en la fase de grupos de la Champions. Aunque el diario insistía en la pérdida de inmunidad, esta vez ni siquiera en páginas interiores nos explicaban quién estaba al otro lado de la mira telescópica.

Roberto Palomar, redactor jefe de ‘Marca’, explicó la idea que habían pretendido plasmar, aunque no nos sacó de dudas:



[19-IX-2019] “No es tanto el punto de mira de que le van a cesar el domingo si la cosa va mal como que empieza a perder ese manto de santidad o de ser intocable, se le empieza a caer porque las cosas no van bien y lo peor de todo es la sensación de que no van a ir bien en el futuro porque no vendrían [nuevos] jugadores como mínimo hasta la siguiente ventana [de fichajes], y la actitud de los jugadores no va muy allá, han quedado señalados por falta de implicación en el partido [contra el PSG]. Lo que contamos es que la cosa pinta mal y se ve venir”. [Roberto Palomar / ‘El partidazo de COPE’]

¿Acabará la temporada?

La cosa pintaba mal para Zidane, sí:



[18-IX-2019] “Yo creo que Mourinho está preparando la tarjeta de embarque. Como [el Madrid] pierda en Sevilla... No lo descarto y no me sorprendería para nada”. [Julio Maldonado ‘Maldini’ / ‘El partidazo de COPE’]



[18-IX-2019] “La pasada semana escribí en ‘As’ que el partido del Camp Nou iba a decidir si Zidane pasaba de Navidad. Ahora vamos a ver si llega al Camp Nou”. [Jesús Gallego / ‘El larguero’, Cadena SER]



[19-XI-2019] “No veo a Zidane acabando el año”. [Antón Meana / ‘El larguero’, Cadena SER]



[18-IX-2019] “Desde la pretemporada veo perdido a Zidane. [...] La noche deja bastantes problemas y hasta ahora no veo a Zidane encontrando soluciones”. [Manu Carreño / ‘El larguero’, Cadena SER]

[18-IX-2019] “El auténtico problema que puede tener Zidane a partir de ahora es que estas dudas vayan más arriba de un juego periodístico: que el club piense que Zidane ya no es la persona adecuada para dirigir este equipo, y que eso lo detecten los futbolistas. Ese puede ser el final definitivo de este equipo”. [Julio Pulido / El larguero, Cadena Ser]



Podía ser el “final definitivo” del equipo… y hasta de la institución:



[18-IX-2019] “Está en peligro el Madrid que hemos conocido hasta ahora. Yo veo que la paz social puede estallar en el Bernabéu en cualquier momento. Veo que puede salir en globo una estrella del club como Zidane, y no sé si incluso pueden aguantar el presidente y la junta directiva”. [Tomás Guasch / El partidazo de Cope]



[19-IX-2019] “La gente está indignada con Zidane. El madridismo está molesto”. [Roberto Gómez / A diario, Radio Marca]



Tras una nueva derrota, esta vez contra el Mallorca en la Liga (1-0), Zidane llegó incluso a perder sus modestas cualidades de gestor de grupo, las que nadie le había negado nunca hasta entonces:



[20-X-2019] “Zidane nunca ha sido un estratega experto, pero sí un buen gestor y motivador de jugadores. Siempre se ha llevado muy bien con los jugadores para recomponer una mala situación. (...) Los jugadores a Zidane le ven tocado. Es una situación delicada”. [Edu Aguirre / ‘El chiringuito de jugones’, Mega]

Y nos contaban que el vestuario blanco, el mismo que meses después iba a agradecerle que tomara distancia con la táctica, demandaba más pizarra:



[19-X-2019] “Algunos jugadores reconocen que el mensaje de Zidane no tiene el mismo calado que en su primera etapa. Antes le era fácil llegar al corazón de los jugadores y ahora no tanto. Echan en falta algo más de preparación táctica en los entrenamientos”. [Miguel Ángel Díaz / ‘El partidazo de COPE’]

Ultimátum en Estambul

Tras la derrota de Mallorca, ‘El Mundo’ publicó que Zidane se jugaba el cargo en el siguiente partido, la visita al Galatasaray.

Noticia publicada en 'El Mundo' tras la derrota del Madrid en Mallorca.



Varios periodistas pusieron nombre y apellido a la filtración:



[21-X-2019] “Escuchando a Zidane, he percibido que Zidane sabe que lo que hoy publica ‘El Mundo’ se lo ha contado literalmente el Madrid”. [Antón Meana / ‘El larguero’, Cadena Ser]



[21-X-2019] “En este mundo del fútbol todos nos conocemos. Cuando ayer aparece esta noticia publicada por nuestro compañero Jaime Rodríguez, todos sabíamos de dónde venía esa noticia. Lo saben los periodistas, los entrenadores, los futbolistas, los utilleros… Todo el mundo sabía que venía de Florentino Pérez”. [Manolo Lama / ‘El partidazo de Cope’]



[21-X-2019] “Zidane está molesto porque sabe que las críticas que está escuchando vienen del hombre que confió en él, que fue a buscarle para utilizarle como paraguas”. [Antonio Romero / ‘El larguero’, Cadena SER]



Entre los opinadores, había quien pensaba que había llegado la hora de prescindir del entrenador, antes del partido…



[22-X-2019] “Los problemas del Real Madrid se solucionan con una derrota hoy en Turquía. Porque, si no, la vida continúa igual y continúa el mamoneo”. [Pipi Estrada / ‘A diario’, Radio Marca]



… Y también después, pese a la victoria (0-1):



[22-X-2019] “Veo incompetencia, veo falta de nivel. Zidane en estos momentos no es bueno para el Real Madrid”. [Roberto Gómez / ‘Estudio estadio’, Teledeporte]



[22-X-2019] “Zidane nunca ha sido un entrenador de fútbol. Llevo tres años diciéndolo, pero las tres copas de Europa han tapado mucho”. [José Joaquín Brotons / ‘Estudio estadio’, Teledeporte]



[22-X-2019] “Yo tengo la sensación de que Zidane sigue siendo más exfutbolista que entrenador”. [José Ramón de la Morena / ‘El transistor’, Onda Cero]

Campeón de Liga y “mago del banquillo”

Con el equipo a trompicones —derrota ante el City, victoria ante el Barça, derrota ante el Betis—, la pandemia interrumpió la temporada. En la reanudación, el Real Madrid se hizo sólido y amarró la Liga con una racha de diez victorias. Con un nuevo título bajo el brazo, a Zidane volvieron a salirle admiradores por doquier —algunos muy sorprendentes— y hasta se le reconocían conocimientos tácticos:



[13-VII-2020] “Zidane cada día me convence más. (...) Discutido al principio, con el paso de los meses y de las temporadas, Zidane va ganando como entrenador: desde el punto de vista táctico, como estratega, no sólo como alineador”. [Manu Carreño / El larguero, Cadena Ser]



Ese “cada día me convence más” de Carreño debería implicar que Zidane ya le convencía antes, pero recordemos que en septiembre le veía “perdido” e incapaz de hallar soluciones. Y no es el único que cambió de parecer:



[16-VII-2020] “Para mí es la Liga de Zidane. Lo ha hecho sensacional”. [Roberto Gómez / ‘Estudio estadio’, Teledeporte]



[16-VII-2020] “Para mí Zidane es un mago del banquillo”. [Pedro Riesco / ‘Estudio estadio’, Teledeporte]



[16-VII-2020] “Alguien con este historial y que nos da tantas alegrías a los madridistas es inatacable”. [Juanma Rodríguez / ‘El chiringuito de jugones’, Mega]



[16-VII-2020] “Muchas veces hemos dicho que Zidane se dedicaba a alinear a los jugadores, pero ha demostrado su capacidad de entrenador esta temporada”. [Ángel Rodríguez / ‘Estudio estadio’, Teledeporte]

El “baño” de Guardiola

Menos de un mes después, la eliminación ante el Manchester City ha vuelto a convertir a Zidane en un bulto sospechoso, incapaz de plantear batalla a un entrenador de Tercera.



[7-VIII-2020] “Zidane queda tocado. Me parece que Guardiola le ha dado un baño táctico importante”. [Juanma Rodríguez / ‘El chiringuito de jugones’, Mega]



[7-VIII-2020] “¿Que Guardiola ha ganado a Zidane? Hoy le habría ganado claramente el entrenador del Puerta Bonita”. [Alfredo Duro / ‘El chiringuito de jugones’, Mega]



[7-VIII-2020] “Tácticamente, Zidane ha demostrado que no sabe. (...) No tiene respuestas. El Madrid gana por sus jugadores, por su historia y por lo que es”. [Hugo ‘Loco’ Gatti / ‘El chiringuito de jugones’, Mega]



[7-VIII-2020] “Esperaba un regalo [de cumpleaños] muy especial, la clasificación del Real Madrid, pero Zidane me lo ha chafado. Lo de hoy de Zidane es para hacérselo mirar. No ha acertado absolutamente nada”. [Roberto Gómez / ‘El transistor’, Onda Cero]