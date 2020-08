El elogio menos sincero a Lopetegui tras ganar la Europa League

Tras el pitido final y la alegría por el sexto título de la Europa League en la historia del Sevilla, Julen Lopetegui estrechó la mano a su colega del Inter, Antonio Conte. Curiosamente, el entrenador italiano fue durante unas horas su sucesor al frente del Real Madrid, allá por octubre de 2018. Sólo en la prensa, claro. El club filtró a varios medios las negociaciones, que no cristalizaron pero llevaron a algunos periodistas a vestirle apresuradamente de blanco. Ninguno concretó tanto como Edu Pidal (Onda Cero), que avanzó en el programa ‘Radioestadio’ que su presentación en el palco de honor del Santiago Bernabéu iba a tener lugar a la mañana siguiente, “en torno a la una de la tarde”. "Conte triunfará o no en el Madrid, pero su currículum se mea en el de Lopetegui", vaticinaba Miguel Serrano, prosaico periodista de ‘OK Diario’ apodado ‘el Látigo’.

Lopetegui, apuesta de Monchi que ahora se ha revelado exitosa, fue recibido en el Sevilla con muchas dudas y cierto cachondeo debido a su insólito despido en la selección, a dos días del Mundial de Rusia 2018, y a su brevísima etapa en el Real Madrid, culminada con un 5-1 en el Camp Nou.

Lopetegui. ¿En serio, @SevillaFC? Ya puestos, ¿por qué no ponemos de entrenador a Guti, a Lotina o al que lleva el micrófono en los Ultrasur? — gerardo tecé (@gerardotc) June 4, 2019

El menosprecio de algunos periodistas también ayudó lo suyo, aunque ahora se sucedan los elogios. Tras la final, decenas de periodistas expresaron en Twitter su alegría por el triunfo de Lopetegui después de los mencionados sinsabores. Si ordenáramos esos tuits de más a menos sincero —tarea complicada pero para la que contamos con la hemeroteca como baremo—, el farolillo rojo posiblemente sería para Josep Pedrerol: “Te lo mereces, Julen”, le lanzó un guiño el director de ‘El chiringuito’.

Te lo mereces, Julen pic.twitter.com/H8VTYsCMzA — Josep Pedrerol (@jpedrerol) August 22, 2020

"Un borde"

Pedrerol no siempre ha sido tan cariñoso con Lopetegui. El 7 de julio de 2015, durante su programa ‘Jugones’ de laSexta, decidió hacer humor a costa del entonces entrenador del Oporto. Es más: decidió hacer humor a costa del famoso desmayo en directo de Lopetegui cuando era colaborador de la cadena. Sí, aquella mítica escena que el presentador Patxi Alonso remató con un “¿No queriais sorpresas?”

Pedrerol recuperó las imágenes para —ojo, gag— decirnos que así había reaccionado Lopetegui al fichaje de Iker Casillas por el Oporto: desmayándose. Por aquellas fechas también lo calificó como “borde” y, sólo unos meses después, le deseó una derrota que implicaba su eliminación en la fase de grupos de la Champions: "Voy con el Chelsea porque me cae mejor Mourinho que Lopetegui". El único elogio que le dedicó por entonces era en realidad un dardo a un enemigo mayor, el propio Casillas: "Lopetegui por fin ha conseguido que Casillas adelgace. Enhorabuena, Lopetegui”.

Los ánimos se apaciguaron, como suele pasar en estos casos, cuando Lopetegui, convertido ya en seleccionador español, concedió una entrevista al programa de Pedrerol. El giro se completó cuando fichó por el Real Madrid (Lopetegui, no Pedrerol). El periodista se convirtió entonces en defensor y admirador de su trabajo aunque, como podemos comprobar, brevemente:

[Tras la victoria ante la Roma, 19-IX-2018] “Este Real Madrid de Lopetegui juega muy bien”.

[Tras la derrota ante el Alavés, 6-X-2018] “Sería un error gravísimo echar a Lopetegui ahora”.

[Tras su destitución, 29-X-2018] “Este equipo técnico ha hecho peores a todos los jugadores del Madrid. Es una realidad. Digamos que Lopetegui ha matado a este equipo... ¡y ya está!”.

"La HUMILLACIÓN a la que ha SOMETIDO Lopetegui a Vinicius es ESCANDALOSA". @jpedrerol, CONTUNDENTE en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/s4itEDd89w — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 30, 2018

"Un friki"

El mencionado ‘Látigo’ Serrano se refería repetidamente a Lopetegui como “el tío de la raya al medio” e incluso le tachaba de “friki”. En cada intervención retrababa a Lopetegui como un lastre enorme, un absoluto inútil: “En los partidos decisivos, llegará un momento en que el Madrid no sólo no va a tener a Cristiano para intentar ganar, sino que va a mirar al banquillo y va a depender de Lopetegui. ¡Ese es el drama!”

[17-IX-2018] "Si Lopetegui no gana nada a final de temporada, a final de año se va a su casa. Y ya veremos si vuelve a entrenar a algún grande". [Miguel Serrano / ‘A diario’, Radio Marca]

[22-X-2018] “Has fichado a un friki, has fichado a tu séptima opción, porque [Florentino] has dicho: ‘Fichad al que os dé la gana, porque estoy harto de portadas diciendo que no tenemos entrenador”. [Miguel Serrano / ‘A diario’, Radio Marca]

[29-X-2018] “No tenía dudas de que a Lopetegui le iba a devorar el club y le íbamos a devorar nosotros, porque le venía grande”.

Lopetegui, en los tracionales actos tras ganar un trofeo en Sevilla. (EFE)

“Un zoquete”

Otro de los mayores exabruptos contra Lopetegui salió de boca de Manu Carreño, que tras su despido en el Real Madrid le llamó “zoquete”. Pero, eso sí, “con todo el respeto”:

[29-X-2018] “Se monta la que se monta para traer a Julen Lopetegui quitándoselo a la selección española a dos días de empezar el Mundial para darte cuenta tres meses y pico después de que es un zoquete. Bueno… con todo el respeto. Que no te vale y lo tienes que largar”. [Manu Carreño / ‘El larguero’, Cadena Ser]

En el caso del director de ‘El larguero’, nos queda la duda de si su percepción de la capacidad profesional de Lopetegui ha cambiado tras el título europeo logrado el pasado viernes en Colonia. No hemos podido comparar esta opinión con otra más reciente ya que, coincidiendo con el tramo final de la temporada y la participación de los clubes españoles en Champions y Europa League, Carreño ha tomado vacaciones.