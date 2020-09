Luka Jovic, el enigmático delantero que nadie sabe cómo juega

Luka Jovic habla poco. Primero, porque —como buen futbolista moderno— huye de los medios. Segundo, porque es de natural seco, como demostró en su presentación con el Real Madrid procedente del Eintracht Frankfurt, hace ya más de un año. Los más optimistas avanzaron que el delantero serbio ya hablaría en el campo pero ahí, por ahora, tampoco. Sólo ha marcado dos goles durante su primera temporada, en la que ha dado que hablar por varios sucesos tras el confinamiento, como saltarse la cuarentena en Serbia y fracturarse un pie en su casa.

Jovic sigue siendo un enigma, pero no podemos decir que sea sólo culpa suya. Desde que comenzó a ocupar titulares en la prensa deportiva española, todo ha sido confuso en torno a él. Hasta su propio nombre: Víctor Fernández (Cope) se refirió a él como “Milico Jovic”, mientras que José Ramón de la Morena (Onda Cero) lo rebautizó como “Ivic” (al tiempo que se refería a Mendy como “Mandy”).

El Barça andaba tras él pero acabó en el Real Madrid. También circularon distintas versiones sobre eso. Unos decían que el Barça lo había descartado por caro (al Real Madrid le salió por 60 millones de euros); otros, que porque estaba poco contrastado; y algunos más, que porque el Barça ya tenía en Luis Suárez ese perfil de delantero. Pero la mayor duda es, precisamente, ¿en qué perfil de delantero encaja Jovic? Cuantas más opiniones se leen, menos claro queda.

Interés del Barça: el delantero total

Probablemente, la definición más generosa la firmó Xavier Bosch en ‘Mundo Deportivo’: “Jovic se mueve como Suker y remata como Krankl”.

[22-III-2019] “Jovic anticipa el pase antes de que se lo den, tiene un buen cuerpo para aguantar embestidas, arma la zurda en tiempo récord, llega al área en el momento justo, tiene potencia para el regate corto, huele sangre en el área, la toca bien fuera de ella, tiene visión del pase al espacio y, como el bueno de Hansi [Krankl], gira bien el cuello en los remates de cabeza sin tener que levantar mucho los pies del suelo”. [Xavier Bosch / ‘Mundo Deportivo’]

Por supuesto, todos estos piropos se escribían mientras el Barça aún perseguía su fichaje. Si uno hace caso a lo que ‘Mundo Deportivo’ y ‘Sport’ publicaron por aquellas fechas, Jovic es a la vez un 9, un 10 y un 11. El ariete total y, además, rápido cual extremo. Un informe de Xavier Muñoz (también en ‘Mundo Deportivo’) destacaba que es capaz de alcanzar “una velocidad punta de 33,8 km/hora”.

[20-III-2019] “Vigilado permanentemente por los técnicos culés, en su condición de delantero centro clásico las cifras que más interesan de Jovic son las que definen a los hombres de área: goles y asistencias. [...] Los datos oficiales de la Bundesliga aportan una mayor aproximación a lo que ofrece Jovic, ese delantero que según el seleccionador serbio, Mladen Krstajic, ‘se parece a Luis Suárez”. [Xavier Muñoz / ‘Mundo Deportivo’]

El embrollo no era sólo cosa de los periodistas. Paco Alcácer, entonces en el Borussia Dortmund, discrepaba de Krstajic: “No es un delantero de referencia como Suárez. Es un segundo delantero”.

Aún así, Pitu Abril (‘Mundo Deportivo’) veía a Jovic como un suplente ideal para el uruguayo: “Mi apuesta sería el serbio Luka Jovic. Por precio, juventud y características es sin duda la mejor opción”. Cuando Jovic fichó por el Real Madrid dos meses y medio después, este mismo columnista aseguró que el Barça le había descartado por estar “demasiado verde”. Y no rechistó.

Fichaje por el Real Madrid: ¿es 9 o no es 9?

A su llegada al Real Madrid, la confusión aumentó. Algunos expertos nos hablaban de Jovic como un rematador clásico, el típico ‘9’, pero otros insistían en que su posición habitual en el campo no era tan adelantada. Algunos lo definían como un animal de área y otros sostenían que necesitaba espacios. Algunos destacaban su facilidad para asociarse y otros su dificultad para hacerlo.

[26-VI-2019] “Potente, técnico y con buen uso de las dos piernas, Jovic encarna la figura de ‘9’ tipo que le ha faltado al Real Madrid durante los últimos años en los que Cristiano Ronaldo ha cubierto esa necesidad. [...] Con un perfil más rematador que Benzema y una facilidad talentosa para encontrar el espacio en el área”. [Mario Calderón / ‘Mundo Deportivo’]

[4-VI-2019] “El Barça dudó. No sé si vieron que con espacios cortos le iba a costar más desenvolverse. Es un jugador que necesita más recorrido para explotar sus características”. [Luis Fernando Rojo / ‘T4’, Radio Marca]

[4-VI-2019] “Por fin un delantero centro puro, un killer del área, un ariete con un físico prodigioso (podría hacer de Superman si Hollywood se lo propone) y poseedor de la cualidad que más le ha hecho falta al Madrid esta temporada: el gol”. [Tomás Roncero / ‘As’]

[4-VI-2019] “El Madrid ficha un hombre gol”. [Carlos Carpio / ‘T4’, Radio Marca]

[4-VI-2019] “No es un supergoleador pero hace bastantes goles. [...] Para colocar a Jovic tienes que jugar con dos puntas. [...] No es un delantero centro puro”. [Julio Maldonado ‘Maldini’ / ‘El partidazo de Cope’]

[4-VI-2019] “Nos hemos pasado el año diciendo que el Madrid necesita un 9. Y ahora, cuando llega este jugador, no es un 9. ¡Es que no lo es! Es un complemento del 9. No es un delantero centro puro”. [Roberto Palomar / ‘El partidazo de Cope’]

[5-VI-2019] “Es más un segundo punta que un delantero centro, porque la gente se lleva un poco a engaño pensando que este es el tipo que las enchufará, aunque ha enchufado mucho en Alemania”. [David Sánchez / ‘A diario’, Radio Marca]

[19-IV-2019] “Jovic es un nueve-nueve, corpulento, fuerte como una roca, que va bien por alto y que fija su posición en el área, su zona natural de caza. No se asocia, no baja a la zona de enganche para entrar en contacto con la pelota... Jovic espera y no desespera”. [Tomás Roncero / ‘As’]

[4-VI-2019] “Tiene gol aunque no sea un 9 puro. Se asocia muy bien y es un futbolista diferente en eso”. [Javier Herráez / ‘El larguero’, Cadena SER]

Como contrapunto a esta última visión de Herráez podemos citar la de Miroslav Djukic, que el pasado 31 de julio declaraba en Radio Marca: “Realmente Jovic no es un jugador que participe mucho en el juego. Es un jugador de área, que marca goles”. Djukic replicaba así al director del programa, Rafael Sahuquillo, que le había planteado que Jovic “no es un killer” y que había empezado en el fútbol “de mediapunta”.

A este paso, si continúa el debate sobre su posición ideal y se le va echando cada vez más atrás en el campo, Jovic puede acabar jugando de líbero. Porque centrocampista, al parecer, ya es:

[25-VIII-19] “Jovic no es nueve nato, es un centrocampista ofensivo”. [Miguel Ángel Díaz / ‘Tiempo de juego’, Cope]